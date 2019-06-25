Спецдокладчик СПЧ ООН готова поделиться с ФБР данными по убийству Хашукджи

ЖЕНЕВА, 25 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар готова поделиться с ФБР обнаруженными данными по убийству саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

"Я будут готова поделиться своими изысканиями с ФБР. Но я не думаю, что буду делиться с ними своими источниками. Безусловно, точно нет, если на это не будет разрешения от самих источников. Я подозреваю, что ФБР уже имеет доступ к большому количеству информации", - сказала она.

Каламар ранее выпустила доклад о нарушениях прав человека, связанных с убийством Хашукджи. В нем, в частности, она рекомендует ФБР провести свое собственное уголовное расследование гибели журналиста. В свою очередь Федеральное бюро расследований (ФБР) США не стало комментировать предложение спецдокладчика.

"Причина, по которой я попросила ФБР заняться этим делом, заключается в том, что Хашукджи был резидентом США, он работал в Washington Post. И, по моему мнению, США также несут долю ответственности в поиске правды и справедливости (в деле Хашукджи - ред.). До сегодняшнего момента они не пошли в этом направлении, и поэтому я сделала такую рекомендацию", - сказала она.