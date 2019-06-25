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РИА Новости

В МИД призвали США пересмотреть поведение для возможности диалога с Ираном

Вчера, 09:40
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Вашингтон обязан пересмотреть свое поведение для возможности диалога с Ираном, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя новые санкции США против Тегерана.
"США просто обязаны пересмотреть свою линию на максимальное давление в отношении Ирана, тогда, возможно, появятся какие-то шансы на продуктивное продолжение диалога", - заявил он журналистам.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о санкциях в отношении Ирана, которые будут направлены против верховного лидера страны Али Хаменеи. Согласно распространенному позже тексту указа, США блокируют любые активы, принадлежащие попавшим под санкции лицам, а также угрожают санкциями финансовым организациям за сотрудничество с ними.
Иранский постпред при ООН Маджид Тахт-Раванчи ранее заявил, что необходимая атмосфера для диалога между Вашингтоном и Тегераном в условиях новых санкций отсутствует.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Вчера, 07:18
МИД Ирана: США своими санкциями закрывают путь дипломатии
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