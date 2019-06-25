В МИД призвали США пересмотреть поведение для возможности диалога с Ираном

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Вашингтон обязан пересмотреть свое поведение для возможности диалога с Ираном, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя новые санкции США против Тегерана.

"США просто обязаны пересмотреть свою линию на максимальное давление в отношении Ирана, тогда, возможно, появятся какие-то шансы на продуктивное продолжение диалога", - заявил он журналистам.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о санкциях в отношении Ирана, которые будут направлены против верховного лидера страны Али Хаменеи. Согласно распространенному позже тексту указа, США блокируют любые активы, принадлежащие попавшим под санкции лицам, а также угрожают санкциями финансовым организациям за сотрудничество с ними.