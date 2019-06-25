Патрушев, Болтон и Бен-Шаббат начали трехсторонние переговоры по Сирии

Перед тем, как собеседники удалились в комнату для переговоров, к ним обратился с приветственной речью премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Главы делегаций России, США и Израиля также сфотографировались с Нетаньяху. Перед началом церемонии открытия встречи Патрушев, Болтон и Бен-Шаббат также успели кратко пообщаться втроем.