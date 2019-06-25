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РИА Новости

Первый серийный широкофюзеляжный Ил-96-400М построят в 2023 году

Вчера, 09:37
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© Фото : ОАО "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина"Самолет Ил-96-400
Самолет Ил-96-400
© Фото : ОАО "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина"
Самолет Ил-96-400 . Архивное фото
ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 25 июн – РИА Новости. Авиационный комплекс им. Илюшина в 2021 году начнет летные испытания новейшего широкофюзеляжного Ил-96-400М, а первый серийный самолет будет построен в 2023-м, заявил в интервью РИА Новости в преддверии форума "Армия-2019" генеральный директор компании Юрий Грудинин.
"В настоящее время мы продолжаем проектирование первой опытной машины параллельно с запуском ее производства. Ведется агрегатная сборка первого опытного образца. Его летные испытания планируются на 2021 год. Первый серийный самолет планируем построить в 2023-м", - сказал Грудинин.
Широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский самолет Ил-96-400М создается на базе серийного самолета Ил-96 в целях дальнейшего совершенствования самолетов этого типа и расширения их транспортных возможностей за счет удлинения фюзеляжа и установки более мощных двигателей ПС-90А1 взамен ПС-90А. Ил-96-400М может взять на борт до 400 пассажиров в зависимости от компоновки салона. Фюзеляж большого диаметра обеспечивает пассажирам современный уровень комфорта в длительных перелетах. По показателям надежности, безопасности и экономичности Ил-96-400М стоит на одном уровне с мировыми аналогами. Ранее сообщалось, что презентация борта запланирована на конец 2019 года, начать серийный производство – в 2020 году.
МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством форума "Армия-2019".
Читайте полный текст интервью с Юрием Грудининым >>
Вариант компоновки лайнера Ил-96-400М
20 марта, 22:27
"Ильюшин" представил возможные компоновки салона самолета Ил-96-400М
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Форум "Армия-2019"Ил-96РоссияБезопасность
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