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РИА Новости

Спецдокладчик: Эр-Рияд вряд ли исключат из СПЧ ООН из-за убийства Хашукджи

Вчера, 09:35
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© РИА Новости / Джина Мун / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости / Джина Мун
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 25 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Совет ООН по правам человека вряд ли примет решение о досрочном прекращении членства Саудовской Аравии в данной структуре из-за обвинений в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи, заявила в интервью РИА Новости спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.
"Я не думаю, что страны-члены пойдут в этом направлении. Как вы знаете, в марте ряд членов СПЧ выпустили совместное заявление в отношении Саудовской Аравии. Целью было потребовать от Саудовской Аравии, чтобы она предприняла шаги по защите прав человека у себя в стране. И я думаю, это то, на чем они должны сконцентрироваться", - сказала она.
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Каламар подчеркнула, что сама не имеет права, согласно мандату, требовать прекращения членства Саудовской Аравии в Совете ООН по правам человека.
"На данном этапе требование прекратить членство Саудовской Аравии или другого государства – это не то, что я предлагаю. Я показываю, что обнаружила, но страны-члены СПЧ должны определить, как они должны на это ответить", - добавила спецдокладчик.
Спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар на прошлой неделе обнародовала свой доклад о нарушениях прав человека, связанных с убийством Хашукджи. В своем докладе она, в частности, возложила вину за убийство журналиста на Саудовскую Аравию и отдельных высокопоставленных представителей королевства, включая наследного принца Мухаммеда бен Салмана. МИД королевства неоднократно заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.
Саудовская Аравия входит в список 47 стран-постоянных членов Совета ООН по правам человека. Срок ее полномочий завершается в 2019 году.
Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.
Власти Саудовской Аравии неоднократно заявляли, что проводят собственное расследование, а также отрицают международное расследование этого дела и привлечение к нему других стран. Саудовская Аравия ранее признала, что журналиста убили во время ссоры в консульстве его сотрудники. В связи с расследованием власти задержали 11 человек, для пяти из них прокуратура потребовала смертной казни. Саудовская Аравия отказалась выдать Турции подозреваемых в этом преступлении для проведения расследования.
Читайте полный текст интервью с Аньес Каламар >>
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