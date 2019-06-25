Спецдокладчик: Эр-Рияд вряд ли исключат из СПЧ ООН из-за убийства Хашукджи

ЖЕНЕВА, 25 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Совет ООН по правам человека вряд ли примет решение о досрочном прекращении членства Саудовской Аравии в данной структуре из-за обвинений в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи, заявила в интервью РИА Новости спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.

"Я не думаю, что страны-члены пойдут в этом направлении. Как вы знаете, в марте ряд членов СПЧ выпустили совместное заявление в отношении Саудовской Аравии. Целью было потребовать от Саудовской Аравии, чтобы она предприняла шаги по защите прав человека у себя в стране. И я думаю, это то, на чем они должны сконцентрироваться", - сказала она.

Каламар подчеркнула, что сама не имеет права, согласно мандату, требовать прекращения членства Саудовской Аравии в Совете ООН по правам человека.

"На данном этапе требование прекратить членство Саудовской Аравии или другого государства – это не то, что я предлагаю. Я показываю, что обнаружила, но страны-члены СПЧ должны определить, как они должны на это ответить", - добавила спецдокладчик.

Спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар на прошлой неделе обнародовала свой доклад о нарушениях прав человека, связанных с убийством Хашукджи. В своем докладе она, в частности, возложила вину за убийство журналиста на Саудовскую Аравию и отдельных высокопоставленных представителей королевства, включая наследного принца Мухаммеда бен Салмана. МИД королевства неоднократно заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.

Саудовская Аравия входит в список 47 стран-постоянных членов Совета ООН по правам человека. Срок ее полномочий завершается в 2019 году.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.