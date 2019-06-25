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РИА Новости

ВКС начнут получать по 12 Ил-76МД-90А с 2021 года

Вчера, 09:29
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСамолет Ил-76МД-90А
Самолет Ил-76МД-90А
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Самолет Ил-76МД-90А. Архивное фото
ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 25 июн – РИА Новости. Авиационный комплекс им. Илюшина с 2021 года начнет выпускать по 12 новых Ил-76МД-90А для ВКС ежегодно, заявил в интервью РИА Новости в преддверии форума "Армия-2019" генеральный директор компании Юрий Грудинин.
Всего Военно-транспортная авиация законтрактовала 39 таких машин на сумму около 140 миллиардов рублей.
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"Проделана большая работа, чтобы выпустить самолет в соответствии с уточненными требованиями Минобороны России. До этого было изготовлено семь опытных и предсерийных машин, включая ресурсные статический и динамические образцы. В начале года ВКС России были переданы два серийных самолета. Третий находится на летных испытаниях. Четвертый – в завершающей стадии готовности и будет передан на испытания. Всего в 2019 году планируем передать пять воздушных судов данного типа. К 2021 году планируем выйти на 12 самолетов Ил-76МД-90А в год. Параллельно ведем летные испытания перспективного конвертируемого топливозаправщика Ил-78М-90А", - сказал Грудинин.
Ил-76МД-90А разработан ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина" и является глубоко модернизированной версией самолета Ил-76. Новые пилотажно-навигационный комплекс, система автоматического управления, комплекс связи и "стеклянная" кабина отвечают всем современным требованиям к авионике воздушных судов и значительно увеличивают безопасность полетов, точность самолетовождения и десантирования. Замена штатных двигателей Д-30КП2 на значительно более современные ПС-90А-76, установка модифицированного крыла и усиленного шасси значительно расширяют эксплуатационные возможности воздушного судна.
МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством форума "Армия-2019".
Читайте полный текст интервью с Юрием Грудининым >>
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Форум "Армия-2019"Ил-78М-90ААвиационный комплекс им. С.В. ИльюшинаРоссияБезопасность
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