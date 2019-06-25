На еврейском кладбище в Таллине совершен первый за сто лет акт вандализма

ТАЛЛИН, 25 июн - РИА Новости. На еврейском кладбище в таллинском районе Рахумяэ совершен первый за всю его 110-летнюю историю акт вандализма, сообщил во вторник сайт Еврейской общины Эстонии.

"В ночь на 23 июня на еврейском кладбище Рахумяэ было обнаружено пять перевернутых надгробий. На место прибыла полиция, начато расследование. Позже днем 23 июня на больших камнях, расположенных близ остановки общественного транспорта "Лилле", была обнаружена нарисованная краской свастика внушительных размеров. Информация также была передана в полицию и районным властям. Зафиксированный акт вандализма является первым за всю 110-летнюю историю кладбища", - говорится в сообщении.

По словам председателя еврейской общины Аллы Якосбсон, сложно поверить, что данные злонамеренные акции были проведены специально в праздничные для страны дни (23 июня в Эстонии отмечается государственный праздник - День победы в Освободительной войне 1918-1920 годов). "Мы чтим память об ушедших и хотели бы, чтобы общество проявляло доброту и взаимное уважение к памяти народа, который потерял на этой земле своих предков. Я очень надеюсь, что правоохранительные органы смогут быстро разобраться в этой ситуации", — добавила Якобсон.