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РИА Новости

Гройсман прокомментировал возвращение России в ПАСЕ

Вчера, 09:20
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины, лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман
Премьер-министр Украины, лидер партии Украинская стратегия Владимир Гройсман
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 25 июн - РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы является "реваншем” и пренебрежением нормами международного права.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется.
Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье
24 июня, 19:15
"Политический перформанс". Делегация Украины призвала отстранить главу ПАСЕУкраинская делегация потребовала отстранить от сессии главу ПАСЕ Лилиан Мори Паскье. В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо высказал мнение, что подобные действия лишь ухудшат международный имидж Украины.
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Возвращение России в ПАСЕПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Хройсман, ты всё пЭрЭпутал: реванш агрессора, - это когда новоизбранный през. Украины, управляемый извне, продолжает военные действия против своего народа на Донбассе.
25 июня, 09:49
ddusssya
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