Гройсман прокомментировал возвращение России в ПАСЕ

КИЕВ, 25 июн - РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы является "реваншем” и пренебрежением нормами международного права.

Об этом он написал на своейв Facebook.

ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется.

Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.