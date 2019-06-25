В Роспотребнадзоре рассказали, как делать безопасные дистанционные покупки

Роспотребнадзор отметил, что продавец, осуществляющий продажу дистанционно, обязан проинформировать потребителя о товаре в полной и доступной форме.

Роспотребнадзор разъяснил, что должно быть на этикетках продуктов питания

Роспотребнадзор разъяснил, что должно быть на этикетках продуктов питания

Также ведомство напоминает, что законом "О защите прав потребителей" установлен период в семь дней, когда потребитель может вернуть товар продавцу.