В Роспотребнадзоре рассказали, как делать безопасные дистанционные покупки

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор опубликовал на сайте ведомства рекомендации по безопасному приобретению товаров дистанционно.
Роспотребнадзор отметил, что продавец, осуществляющий продажу дистанционно, обязан проинформировать потребителя о товаре в полной и доступной форме.
"Покупатель имеет право знать об основных свойствах товара и адресе продавца, о месте изготовления товара, полном фирменном наименовании продавца, о цене и об условиях приобретения товара, о его доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке, о порядке оплаты товара, а также о сроке, в течение которого действует предложение о заключении договора", - говорится в сообщении.
Также ведомство напоминает, что законом "О защите прав потребителей" установлен период в семь дней, когда потребитель может вернуть товар продавцу.