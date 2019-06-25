В Челябинской области девять человек госпитализировали после ДТП

ЧЕЛЯБИНСК, 25 июн – РИА Новости. Девять человек, в том числе пятеро детей госпитализированы после столкновения двух автомобилей в Челябинской области, в настоящее время в реанимации в состоянии средней тяжести находятся четверо, сообщила во вторник пресс-служа минздрава региона.

По данным УГИБДД России по региону, ДТП произошло 24 июня в 16.00 (14.00) на 1568 километре автодороги Москва-Челябинск на территории Ашинского района. Водитель, 42-летний мужчина, на автомобиле "ВАЗ-21099", по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречно двигающимся автомобилем Skoda Octavia, которым управлял 43-летний мужчина.

В результате ДТП водитель и его пассажиры, 63-летняя женщина, две 9-летних девочки и мальчик 7 лет, а также водитель иномарки и его пассажиры, 32-летняя женщина и девочки 5 и 12 лет, все были госпитализированы.

"В ДТП под Ашой пострадали 9 человек, на месте аварии работали 4 бригады скорой помощи. В городскую больницу Аши госпитализировали 8 человек, одному помощь была оказана амбулаторно, но спустя некоторое время человек по собственному желанию приехал в больницу и был также госпитализирован. Сейчас в реанимации находятся 4 человека: мужчина, женщина и двое детей", - говорится в сообщении.

Состояние пациентов, находящихся в реанимации, средней тяжести, уточняет минздрав. Детей планируют переводить в Челябинскую областную детскую больницу, так, ночью к ним приезжали специалисты больницы для проведения осмотра и консультации, поясняется в сообщении. Со взрослыми также работают челябинские врачи из областной больницы с помощью телемедицины, уточняется в сообщении.

В хирургическом отделении сейчас находятся 2 взрослых и 3 детей, состояние у всех стабильное, сообщает пресс-служба. У всех пострадавших травмы, характерные для ДТП.