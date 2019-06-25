Российские химики разработали рецепт беспохмельного пива с витаминами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн — РИА Новости. Химики Уральского федерального университета (УрФУ) разработали рецепт пива с витаминами и минералами, которое не вызывает похмелья, сообщает пресс-служба вуза.

Ученые изучили возможность использования при варке экстрактов корней кудзу и водорослей хлорелла, снижающих токсичное воздействие алкоголя, заявила профессор УрФУ Елена Ковалева.

Отмечается, что при употреблении такого пива человек будет получать витамины и минералы, обладающие антиоксидантными и антиканцерогенными свойствами, и не страдать от похмелья.

Кроме того, на основе ферментированной пивной дробины — отходного продукта пивоваренного производства — в лаборатории разрабатывают печенье и мюсли-батончики.