Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T09:10Z
https://ria.ru/20190625/1555879390.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152308/54/1523085496_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_60aaf0047115f71bf258aa0ec33e9695.jpg
РИА Новости

СМИ: правительство не будет продлевать соглашение о контроле цен на топливо

Вчера, 09:10
3935
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАвтозаправочная станция
Автозаправочная станция
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Автозаправочная станция. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Правительство РФ не будет продлевать соглашение о контроле цен на топливо, пишет во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на четырех сотрудников разных нефтяных компаний и двух федеральных чиновников.
Весной 2018 года в России обострилась ситуация с ценами на топливо, на фоне их роста правительство договорилось с нефтекомпаниями о сдерживании цен. С 1 ноября начали действовать соглашения компаний с ФАС и Минэнерго о стабилизации рынка топлива, которые предусматривают рост оптовых цен на 4-4,6% в течение года и рост розничных в пределах прогнозной среднегодовой инфляции в 4,6% (исключая увеличение в пределах 1,7% в рознице с января 2019 года из-за роста НДС). В марте власти приняли решение продлить действие соглашений до конца июня.
На автозаправочной станции
18 июня, 22:00
Правительство разъяснило ситуацию с ценами на бензин
По данным издания, решение не продлевать соглашение было принято на совещании у первого вице-премьера РФ, министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака с нефтяниками 17 июня. Тем не менее стороны на словах договорились, что рост цен на мелкооптовом рынке и на АЗС не будет превышать инфляцию, сообщили газете два сотрудника нефтяных компаний и подтвердил чиновник. При этом собеседники издания не сообщили, что случится, если нефтяники нарушат договоренности.
Представители Минэнерго и ФАС не ответили на вопросы газеты. Представители "Роснефти", "Лукойла", "Газпром нефти", "Сургутнефтегаза" и "Татнефти" не ответили на вопросы издания.
Дорожный знак Автозаправочная станция. Архивное фото
10 июня 2018, 11:00
Эксперт рассказал, как избежать роста цен на бензин до 100 рублей за литр
242235109
Обсудить 32
РоссияЭкономика
Популярные комментарии
Если так, то боюсь, что все это закончится массовыми протестами и водителей и населения.
25 июня, 09:15
А Ю
3620202
Не бойтесь, не будет ничего, могу заключить пари, что даже при цене 100р, люди продолжат ездить, и никто бунтовать не будет.
25 июня, 10:52
ttimosha8558
1190305
Рекомендуем
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров
Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки
РИА
Новости
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Премьер-министр Украины, лидер партии Украинская стратегия Владимир Гройсман
Гройсман прокомментировал возвращение России в ПАСЕ
Отдыхающие в парке Зарядье в Москве
Медведев рассказал о планах по повышению детских пособий до 10 тысяч рублей
Лента
новостей
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис
Врио мурманского губернатора после прямой линии Путина уволил заместителя
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Президент США Дональд Трамп
СМИ: США могут выйти из договора с Японией о сотрудничестве и безопасности
Бари Алибасов в своей квартире
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
ПАСЕ проголосовала за возвращение России
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
Грузия
В Грузии предложили организовать для россиян "шаттлы" из Баку и Еревана
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Сочи возросло до девяти человек
Горожане у фонтанов в парке искусств Музеон
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
Сотрудники в офисе. Архивное фото
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Украинская делегация в ПАСЕ покинула зал заседаний
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали два года условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
01:33В Ростовской области ликвидировали пожар в ангарах
01:31США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
01:20Всеобщая забастовка частично парализовала Уругвай
01:12США отвергли обвинения в создании помех для доставки гумпомощи в Рукбан
01:05Boeing завершила испытания парашютной системы космической капсулы Starliner
01:02В Ростовской области локализовали возгорание в ангарах
00:59ПАСЕ обсудит полномочия российской делегации
00:57МИД Грузии сожалеет в связи с возвращением России в ПАСЕ
00:50В мексиканском городе два человека погибли из-за обрушившейся бури
00:36В поле в Ростовской области загорелись два ангара
00:34После сильного землетрясения на Камчатке зафиксировали серию афтершоков
00:28В Екатеринбурге утвердят список площадок для опроса по строительству храма
Лента новостейМолния