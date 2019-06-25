В Ницце самолет врезался в здание аэропорта

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Самолет кувейтской авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание международного аэропорта Ниццы во Франции после приземления, пострадавших нет, говорится в заявлении авиакомпании.
Сообщается, что инцидент произошел накануне.
"Из-за ошибки в управлении левое крыло самолета столкнулось с аркой центрального моста, проходящего от здания международного аэропорта Ниццы до площади. Все пассажиры и экипаж самолета были благополучно эвакуированы из носовой части самолета, не пострадав", - сообщается в заявлении авиакомпании в Twitter.
Авиакомпания также сообщила, что сотрудничает с компетентными французскими органами для проведения расследования произошедшего.
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