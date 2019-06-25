Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T09:02Z
https://ria.ru/20190625/1555879256.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152965/21/1529652117_0:183:2992:1866_1036x0_80_0_0_446ea2f34e3706d86f41e145449f6f66.jpg
РИА Новости

Аэропорт "Симферополь" вышел на рекорд по обслуживанию чартерных рейсов

Вчера, 09:02
1610
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт "Симферополь"
Международный аэропорт Симферополь
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Международный аэропорт "Симферополь". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Международный аэропорт "Симферополь" в этом курортном сезоне обслужит рекордное количество чартерных рейсов, сообщает пресс-служба авиаузла.
В частности, планируется обслужить 344 чартерных рейса.
Президент РФ Владимир Путин в студии Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
20 июня, 14:28
Вокзал в Симферополе отреставрируют к концу года
"Это на треть больше, чем в прошлом году, и является рекордом за все время работы аэропорта", - говорится в сообщении.
Всего чартерными рейсами в курортный сезон через аэропорт планируется перевезти более 200 тысяч пассажиров, что также является рекордным показателем, добавили в пресс-службе.
По словам гендиректора аэропорта Евгения Плаксина, увеличение чартерных рейсов свидетельствует не только о возрастающем спросе на организованный отдых в Крыму, но и о комфортных условиях, которые создаются в аэропорту для туроператоров.
"Благодаря нашей совместной работе в этом курортном сезоне чартерами в Крым и обратно будет перевезено на 50 тысяч человек больше, чем прошлым летом", - сказал Плаксин.
В этом году сроки чартерных программ в аэропорту были значительно расширены. Если в прошлом летнем сезоне такие рейсы осуществлялись с июля по конец августа, то в этом году они начались с апреля и продлятся до конца сентября.
Крым
15 февраля, 12:59
Власти Крыма назвали основную задачу в сфере туризма на новый сезон
2110110
Обсудить 1
СимферопольКрымОбщество
Рекомендуем
Вид на аэропорт Ниццы
В Ницце самолет врезался в здание аэропорта
РИА
Новости
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Нино Бурджанадзе
Бурджанадзе назвала виновных в потере Грузией российских туристов
Премьер-министр Украины, лидер партии Украинская стратегия Владимир Гройсман
Гройсман прокомментировал возвращение России в ПАСЕ
Лента
новостей
Доллары США
Америка готовит доллар к девальвации
Самолет Ил-76МД-90А
ВКС начнут получать по 12 Ил-76МД-90А с 2021 года
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В во время своего первого испытательного полета
"Ил" готов запустить в серию новые легкие Ил-112В в 2022 году
Контейнеровоз в порту Циндао, Китай
США обнаружили "китайско-русское супероружие"
Константин Косачев
Косачев: оппоненты России в ПАСЕ вновь попытались облить ее грязью
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
Береговая скала рядом с замком Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму
Журналист Los Angeles Times объяснил, почему американцам нужно ехать в Крым
Последствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины
Украинские военные покидают позиции у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
Горожане у фонтанов в парке искусств Музеон
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
Отдыхающие на одном из пляжей Севастополя
Турпоток в Крым за пять лет вырос на 76%
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35Золото в ближайшее время будет дорожать, считают эксперты
03:31"Ромир": объем "свободных денег" россиян в мае вырос на 5%
03:30Ученый: вода в Байкале настолько загрязнена, что ее скоро нельзя будет пить
03:28Дивизионы С-300 и "Панцирь-С" ЦВО заступили на дежурство в рамках проверки
03:25В России испытали сканер для спутников, способный обнаружить дроны
03:22В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошло 15 российских вузов
03:19Глава Росмолодежи видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия
03:18Источник: госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершат в 2020 году
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали пять лет условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
01:33В Ростовской области ликвидировали пожар в ангарах
01:31США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
Лента новостейМолния