Аэропорт "Симферополь" вышел на рекорд по обслуживанию чартерных рейсов

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Международный аэропорт "Симферополь" в этом курортном сезоне обслужит рекордное количество чартерных рейсов, сообщает пресс-служба авиаузла.

В частности, планируется обслужить 344 чартерных рейса.

"Это на треть больше, чем в прошлом году, и является рекордом за все время работы аэропорта", - говорится в сообщении.

Всего чартерными рейсами в курортный сезон через аэропорт планируется перевезти более 200 тысяч пассажиров, что также является рекордным показателем, добавили в пресс-службе.

По словам гендиректора аэропорта Евгения Плаксина, увеличение чартерных рейсов свидетельствует не только о возрастающем спросе на организованный отдых в Крыму, но и о комфортных условиях, которые создаются в аэропорту для туроператоров.

"Благодаря нашей совместной работе в этом курортном сезоне чартерами в Крым и обратно будет перевезено на 50 тысяч человек больше, чем прошлым летом", - сказал Плаксин.