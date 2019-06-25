В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

СМИ писали, что в центре столицы неизвестные предлагают людям отравленную газировку, после чего грабят их. Инциденты зафиксированы в скверах около Чистых прудов, парке "Горка" и на Хохловской площади. Сообщалось о 20 пострадавших.

"Известно про несколько случаев. <...> Дело расследуется", — рассказал собеседник агентства.

В квартире задержанного прошел обыск, найдены свертки с белым порошком и вещи потерпевших. Меру пресечения изберут в ближайшие два дня. По данным источника, скорее всего, это будет арест.

С подозреваемым работают следователи, выясняется точное количество жертв. Пока мужчина проходит по четырем эпизодам.

"Но сейчас поднимаются аналогичные дела, поэтому их может быть больше", — уточнил собеседник РИА Новости.

Юрист одной из потерпевших — фоторедактора The Village Людмилы Чижовой — Алексей Прянишников утверждает, что мужчину уже задерживали за грабеж, но вскоре он был выпущен под подписку о невыезде.

Чижова сейчас находится в Боткинской больнице, до этого несколько дней она пролежала в коме.