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РИА Новости

В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой

Вчера, 09:00
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
СМИ писали, что в центре столицы неизвестные предлагают людям отравленную газировку, после чего грабят их. Инциденты зафиксированы в скверах около Чистых прудов, парке "Горка" и на Хохловской площади. Сообщалось о 20 пострадавших.
"Известно про несколько случаев. <...> Дело расследуется", — рассказал собеседник агентства.
В квартире задержанного прошел обыск, найдены свертки с белым порошком и вещи потерпевших. Меру пресечения изберут в ближайшие два дня. По данным источника, скорее всего, это будет арест.
С подозреваемым работают следователи, выясняется точное количество жертв. Пока мужчина проходит по четырем эпизодам.
"Но сейчас поднимаются аналогичные дела, поэтому их может быть больше", — уточнил собеседник РИА Новости.
Юрист одной из потерпевших — фоторедактора The Village Людмилы Чижовой — Алексей Прянишников утверждает, что мужчину уже задерживали за грабеж, но вскоре он был выпущен под подписку о невыезде.
Чижова сейчас находится в Боткинской больнице, до этого несколько дней она пролежала в коме.
"Полиция при этом работает в расслабленном режиме — никто из правоохранительных органов не интересовался результатами анализов крови Людмилы, не были запрошены данные с камер видеонаблюдения", — говорит Прянишников.
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Происшествия
Популярные комментарии
Отравителям нужно выносить и исполнять приговоры их же веществом... Пусть почувствуют на себе.
25 июня, 09:07
Дмитрий Широков
5421003
Юрист одной из потерпевших — фоторедактора The Village Людмилы Чижовой — Алексей Прянишников ---Что за народ москвичи,и так всё страну объедают ,все деньги России там,Все магазины в регионах московские по выдавливали практически всех местных торгашей и барыг.Вроде и не бедные люди,а газировку на улицах из чужих бутылок пьют.вот же правительство приучили москвичей к ХАЛЯВЕ вот вам и последствия.
25 июня, 12:08
Андрей Карпычев
14711024
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