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РИА Новости

ЧП на юге Казахстана привело к остановке 20 поездов

Вчера, 08:56
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© Стоп-кадр видео очевидцаПожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
© Стоп-кадр видео очевидца
АЛМА-АТА, 25 июн – РИА Новости. Взрывы боеприпасов в городе Арысь (в Туркестанской области на юге Казахстана) привели к остановке 20 поездов с более чем 8 тысячами пассажиров, сообщила пресс-служба АО "Пассажирские перевозки" (входит в состав нацкомпании "Казахстанская железная дорога").
Ранее пресс-служба минобороны Казахстана сообщила, что на арсенале рядом с населённым пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, в понедельник утром произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Возбуждено уголовное дело. На место ЧП вылетел президент страны. Два человека погибли, 165 обратились за медпомощью, из них 89 человек были госпитализированы, из них 15 в реанимации. Город был эвакуирован.
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
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"В связи с чрезвычайной ситуацией в городе Арысь… произведена остановка 20 пассажирских поездов (всего в поездах - 8121 пассажир) на семи крупных станциях: Шымкент, Туркестан, Тюлькубас, Тараз, Шу, Шиели и Кызылорда", - говорится в сообщении компании.
Согласно сообщению, организовано размещение пассажиров на крупных железнодорожных вокзалах, обеспечение их питанием и питьевой водой.
"По требованию пассажиров будет производиться возврат стоимости проездных билетов в связи с прекращением поездки", - отмечается в пресс-релизе. На всех вокзалах организовано круглосуточное дежурство сотрудников для проведения работ по возврату проездных документов, предоставления справочной информации и так далее.
С целью перевозки пассажиров был задействован автобусный транспорт. "Свыше 8 тысяч пассажиров было перевезено поездами и автобусами из Тараза, Шымкента и Туркестана", - сообщается в пресс-релизе.
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Пожар в воинской части в КазахстанеКазахстанВ мире
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