Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T08:51Z
https://ria.ru/20190625/1555879030.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/148752/21/1487522165_0:194:2955:1856_1036x0_80_0_0_244014a8af774b1b937045d0ac0a5738.jpg
РИА Новости

В России в ноябре запустят пилотный проект "Биометрия-light", сообщили СМИ

Вчера, 08:51
1073
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроцедура снятия биометрических данных
Процедура снятия биометрических данных
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Процедура снятия биометрических данных. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Биометрические данные банковских клиентов будут использоваться в системах дистанционного банковского обслуживания (ДБО), колл-центрах, отделениях банков и банкоматах, пишет во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на пилотный проект по использованию биометрии "Биометрия-light", который планируют запустить с 1 ноября.
Согласно проекту "Биометрия-light" в сфере ДБО должна решить проблему подмены личности клиента, компрометации устройства клиентов или канала передачи данных, пишет газета. "Предлагается использовать биометрию для подтверждения операций, имеющих признаки мошеннических, а также применять ее при интернет-покупках вместо кода из СМС. Кроме того, использование биометрии-light должно решить проблему подделки паспортов клиентов и внутреннего фрода в банках", - отмечает издание.
Сканирование отпечатка пальца
18 июня, 15:18
Роскомнадзор рассказал, в каких случаях банки могут собирать биометрию
Также предлагается использовать биометрию вместо паспорта. Так, при звонке в колл-центр это позволит расширить перечень доступных операций, в банкоматах биометрия даст возможность снимать и вносить наличные, указывает издание.
Банки поддерживают идею использования биометрии в колл-центрах и отделениях, отмечает издание. По словам зампреда правления Совкомбанка Алексея Панферова, биометрия как дополнительный фактор идентификации при звонке в колл-центр позволит сократить время на идентификацию при разговоре. Руководитель дирекции биометрических технологий Почта-банка Андрей Шурыгин отмечает, что в 2018 году использование биометрии в отделениях банка позволило предотвратить несколько тысяч мошеннических операций.
В Банке России подтвердили планы по расширению использования биометрии. В "Ростелекоме" сообщили, что реализуют технологическую возможность использования Единой биометрической системы (ЕБС) для внутрибанковских задач, как альтернативы собственной системе банка. Там отметили, что банки сами смогут определять, какие сервисы они хотят встроить.
Центральный банк России
20 февраля, 11:49
ЦБ выявил, что в работе банков с биометрией "далеко не все здорово"
9010818
Обсудить 1
РоссияОбщество
Рекомендуем
Покупки в интернете
В Роспотребнадзоре рассказали, как делать безопасные дистанционные покупки
РИА
Новости
Вид на южную оконечность острова Суйсарь в Онежском озере в Прионежском районе Республики Карелия
Ученые разработали уникальный метод изучения жизни
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
Вид на аэропорт Ниццы
В Ницце самолет врезался в здание аэропорта
Лента
новостей
Офис компании Mail.ru Group в Москве
Почтовый сервис Mail.ru откажется от паролей
Президент США Дональд Трамп
СМИ: США могут выйти из договора с Японией о сотрудничестве и безопасности
Горожане у фонтанов в парке искусств Музеон
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
Логотип ПАО Сбербанк России
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Нино Бурджанадзе
Бурджанадзе назвала виновных в потере Грузией российских туристов
Здание Государственной Думы
В Госдуме предложили ввести производственную практику для старшеклассников
Автозаправочная станция
СМИ: правительство не будет продлевать соглашение о контроле цен на топливо
Премьер-министр Украины, лидер партии Украинская стратегия Владимир Гройсман
Гройсман прокомментировал возвращение России в ПАСЕ
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков назвал новые санкции США против Ирана беспрецедентными мерами
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35Золото в ближайшее время будет дорожать, считают эксперты
03:31"Ромир": объем "свободных денег" россиян в мае вырос на 5%
03:30Ученый: вода в Байкале настолько загрязнена, что ее скоро нельзя будет пить
03:28Дивизионы С-300 и "Панцирь-С" ЦВО заступили на дежурство в рамках проверки
03:25В России испытали сканер для спутников, способный обнаружить дроны
03:22В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошло 15 российских вузов
03:19Глава Росмолодежи видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия
03:18Источник: госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершат в 2020 году
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали пять лет условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
01:33В Ростовской области ликвидировали пожар в ангарах
01:31США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
Лента новостейМолния