В России в ноябре запустят пилотный проект "Биометрия-light", сообщили СМИ

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Биометрические данные банковских клиентов будут использоваться в системах дистанционного банковского обслуживания (ДБО), колл-центрах, отделениях банков и банкоматах, пишет во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на пилотный проект по использованию биометрии "Биометрия-light", который планируют запустить с 1 ноября.
Согласно проекту "Биометрия-light" в сфере ДБО должна решить проблему подмены личности клиента, компрометации устройства клиентов или канала передачи данных, пишет газета. "Предлагается использовать биометрию для подтверждения операций, имеющих признаки мошеннических, а также применять ее при интернет-покупках вместо кода из СМС. Кроме того, использование биометрии-light должно решить проблему подделки паспортов клиентов и внутреннего фрода в банках", - отмечает издание.
Также предлагается использовать биометрию вместо паспорта. Так, при звонке в колл-центр это позволит расширить перечень доступных операций, в банкоматах биометрия даст возможность снимать и вносить наличные, указывает издание.
Банки поддерживают идею использования биометрии в колл-центрах и отделениях, отмечает издание. По словам зампреда правления Совкомбанка Алексея Панферова, биометрия как дополнительный фактор идентификации при звонке в колл-центр позволит сократить время на идентификацию при разговоре. Руководитель дирекции биометрических технологий Почта-банка Андрей Шурыгин отмечает, что в 2018 году использование биометрии в отделениях банка позволило предотвратить несколько тысяч мошеннических операций.
В Банке России подтвердили планы по расширению использования биометрии. В "Ростелекоме" сообщили, что реализуют технологическую возможность использования Единой биометрической системы (ЕБС) для внутрибанковских задач, как альтернативы собственной системе банка. Там отметили, что банки сами смогут определять, какие сервисы они хотят встроить.
20 февраля, 11:49ЦБ выявил, что в работе банков с биометрией "далеко не все здорово"