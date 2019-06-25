Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал "Российской газете", когда россиян ожидают самые жаркие дни лета.
"По климату самые жаркие дни в средней полосе — 31 июля и 1 августа. А если говорить о декаде, то самые жаркие дни наступают с 26 июля по 5 августа", — сообщил синоптик.
Специалисты связывают это с тем, что нагретая солнечным светом поверхность земли медленно передает тепло вниз, в так называемый деятельный слой суши, а он прогреется только после 20 июля. После этого почва будет отдавать тепло атмосфере.
Вильфанд также отметил, что уже прошел день летнего солнцестояния — 21 июня, когда продолжительность светового дня была максимальной: 17 часов и 33 минуты. Теперь день будет продолжительным до конца этого месяца, а затем начнет сокращаться, добавил эксперт.
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