Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета

"По климату самые жаркие дни в средней полосе — 31 июля и 1 августа. А если говорить о декаде, то самые жаркие дни наступают с 26 июля по 5 августа", — сообщил синоптик.

Специалисты связывают это с тем, что нагретая солнечным светом поверхность земли медленно передает тепло вниз, в так называемый деятельный слой суши, а он прогреется только после 20 июля. После этого почва будет отдавать тепло атмосфере.