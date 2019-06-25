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РИА Новости

В Роскачестве назвали лучшую молочную смесь

Вчера, 08:29
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИсследование сухого молока в лаборатории
Исследование сухого молока в лаборатории
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Роскачество изучило детские сухие молочные смеси и признало самой качественной продукцию белорусского производителя "Беллакт-оптимум", говорится в сообщении организации.
Всего в проверке участвовала 21 торговая марка — как российские, так и зарубежные. Стоимость 100 граммов продукта составила от 53,43 до 288,25 рубля.
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Эксперты выяснили, что продукция всех брендов безопасна для здоровья малышей, не содержит опасных микроорганизмов (в том числе сальмонеллы), плесени и дрожжей, консервантов и антибиотиков, свинца, ртути, кадмия и мышьяка. Не было найдено и меламина — химиката, который активно используется в производстве пластмассы, лаков, мебели.

"После того как в 2008 году в Китае более шести тысяч детей отравилось детским питанием, в котором содержание меламина в 500 раз превышало допустимую норму, сложился определенный страх потребителей", — отмечается в пресс-релизе.

Содержание таурина (компонента, влияющего на формирование центральной нервной системы, зрения, головного мозга, усвоение минеральных веществ, переваривание и усвоение жиров), а также массовая доля жира, количество и соотношение белков во всех исследованных молочных смесях соответствовали требованиям.
Однако в одной из смесей иностранного производства содержание кальция и магния оказалось ниже норм, а в продукции девяти торговых марок (российских и зарубежных) было недостаточно витамина С. Между тем, подчеркнули специалисты, уровень витаминов в адаптированных смесях должен быть выше, чем в женском молоке, в среднем на 15–20%, поскольку они хуже усваиваются.
Также подчеркивается, что максимальное приближение по составу и свойствам к женскому молоку и соответствие особенностям пищеварения и метаболизма ребенка — главный принцип при производстве детского питания.
Роскачество ссылается на данные НИИ детского питания, ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, согласно которым сегодня в России на искусственном вскармливании находятся 40% детей.
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