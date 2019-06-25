Косаток не выгружают в море из-за шторма на побережье Хабаровского края

Перегрузка одной из косаток в грузовой автомобиль на причале в бухте Средняя в Приморском крае. 20 июня 2019

ХАБАРОВСК, 25 июн — РИА Новости. Сильный шторм и туман мешают выгрузке из автомобилей косаток и белух, доставленных на мыс Перовского в Хабаровском крае для выпуска на волю, сообщил РИА Новости глава Николаевского района Анатолий Леонов.

В четверг первую партию из двух косаток и шести белух на машинах доставили из Приморья в Хабаровск. Здесь транспортировочные ванны с животными перегрузили на речное судно, которое в понедельник вечером доставило их в поселок Иннокентьевка Хабаровского края. Последний участок пути до мыса Перовского животные преодолели на автомобилях. Перед выпуском на волю они пройдут адаптацию.

Как сообщил Леонов, во вторник он побывал на мысе Перовского и побеседовал с участниками операции.

"Машины прибыли на место в пять утра. Перегрузить в море их не могут – там сильный шторм, туман, ветер. Когда все успокоится, начнут перегружать. Пока они находятся в ваннах на машинах", - сказал Леонов.

Он отметил, что с рассветом животных осмотрели сопровождающие, все косатки и белухи живы. "По словам сопровождающих, животные в нормальном состоянии. Там восемь представителей науки, они за ними смотрят", - сказал собеседник.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже 3 белухи и одна косатка пропали из вольеров.