Под Самарой задержали членов ОПГ с более чем десятью килограммами героина

САМАРА, 25 июн - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Самарской области задержали лидера ОПГ и двоих ее участников, у которых изъяли более 10 килограмм героина, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, канал поставок наркотиков в Самарскую область из Башкирии, организованный этнической ОПГ, был пресечен управлением ФСБ России по региону.

"Задержан лидер группировки, гражданин России 1977 года рождения, а также два активных участника – граждане России 1963 года рождения и 1968 года рождения. Из незаконного оборота изъят героин массой свыше 10 килограмм", - говорится в сообщении.