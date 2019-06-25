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РИА Новости

Под Самарой задержали членов ОПГ с более чем десятью килограммами героина

Вчера, 08:18
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САМАРА, 25 июн - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Самарской области задержали лидера ОПГ и двоих ее участников, у которых изъяли более 10 килограмм героина, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.
По данным пресс-службы, канал поставок наркотиков в Самарскую область из Башкирии, организованный этнической ОПГ, был пресечен управлением ФСБ России по региону.
"Задержан лидер группировки, гражданин России 1977 года рождения, а также два активных участника – граждане России 1963 года рождения и 1968 года рождения. Из незаконного оборота изъят героин массой свыше 10 килограмм", - говорится в сообщении.
Сейчас, по информации пресс-службы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере).
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