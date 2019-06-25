Трамп и Ким Чен Ын пытаются "перезагрузить" отношения, считают эксперты

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время прогулки у отеля "Капелла" в Сингапуре. Архивное фото

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время прогулки у отеля "Капелла" в Сингапуре

ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын пытаются "перезагрузить" отношения, отправляя друг другу письма и пытаясь тем самым создать условия для третьего саммита, считают опрошенные РИА Новости американские эксперты.

В середине июня Трамп сообщил, что получил от Ким Чен Ына новое "очень хорошее письмо", в котором было поздравление президента США с днем рождения. В ответ американский лидер направил свое письмо. Агентство Ренхап в воскресенье со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что лидер КНДР отметил "отличное содержание" послания и заявил, что рассмотрит его.

"Эти письма очень важны для того, чтобы восстановить контакты после (саммита в) Ханое, перезагрузить отношения, учитывая неудачу в Ханое", - заявил РИА Новости руководитель Корейских программ Центра международных стратегических исследований в Вашингтоне Виктор Ча.

Он напомнил, что стороны на саммите в столице Вьетнама в феврале не смогли достигнуть соглашения, но теперь "каждая сторона знает, где сейчас находятся границы".

"Северная Корея знает, от чего она должна отказаться помимо ядерного комплекса в Йонбёне, а США должны определить, какие санкции они готовы ослабить, чтобы получить некоторую степень денуклеаризации (КНДР). Границы с обеих сторон точно определены", - полагает эксперт.

По его словам, вопреки расхожим утверждениям стороны уже пришли к общему понимаю термина "денуклеаризация" на основе шестисторонних переговоров 2005 года, когда КНДР согласилась с тем, что термин означает "избавление от всего ядерного оружия и ядерных программ".

В то же время Ча выразил мнение, что главным препятствием для США и КНДР на данном этапе является желание лидеров этих стран "самим вести переговоры".

"Они не могут вести детальные переговоры сами. Им нужны люди на рабочем уровне, которые подготовят саммит, чтобы они (лидеры – ред.) добились успеха… Это действительно большое препятствие, потому что оба лидера считают, что все должно вертеться вокруг них", - пояснил эксперт.

Собеседник агентства затруднился сказать, когда возможен третий саммит США-КНДР, но выразил мнение, что чем ближе будут президентские выборы в США, намеченные на ноябрь 2020 года, тем сложнее для Трампа будет достигнуть соглашения.

В свою очередь бывший спецпредставитель США по КНДР Джозеф Юн выразил уверенность, что саммит обязательно состоится.

"Думаю, они встретятся. Это абсолютно возможно в ближайшем будущем. Третий саммит будет, но когда - я не знаю", - добавил Юн.

По его мнению, новые комплименты от Трампа в адрес Ким Чен Ына отражают курс американского президента на улучшение отношений с КНДР.

"Совершенно очевидно, что президенту Трампу нравится Ким Чен Ын. Тут нет ничего нового. Это соответствует тому, что президент Трамп говорил раньше о том, что он хочет заключить соглашение с Северной Кореей, что он видит прекрасное будущее для Северной Кореи после денуклеаризации", - напомнил эксперт.

В Сингапуре 12 июня 2018 года состоялась первая встреча Трампа и Ким Чен Ына, которые договорились о мерах по нормализации отношений и денуклеаризации КНДР. Вторая их встреча в Ханое в феврале 2019 года окончилась безрезультатно. С тех пор регулярные контакты сторон были приостановлены. Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган 19 июня выразил надежду на их скорое возобновление, признав, что стороны до сих пор не договорились даже о том, что именно понимать под денуклеаризацией.