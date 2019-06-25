Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до 24 градусов тепла ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня по прежнему погоду определяет антициклон. Будет солнечно, днём переменная облачность, без осадков. Температура составит плюс 22-24 градуса в Москве, в Подмосковье 20-25 градусов тепла", - сообщил Синенков.

По словам метеоролога, ветер будет дуть с северо-западного направления, 3-8 метров в секунду, умеренный. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 756 миллиметров ртутного столба.