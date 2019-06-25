Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T08:14Z
https://ria.ru/20190625/1555878419.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155299/56/1552995693_0:260:3072:1988_1036x0_80_0_0_e34b925cebeee0b8e034e7e0ca0f11f3.jpg
РИА Новости

В Каспийской флотилии прошло учение по борьбе за живучесть в ночное время

Вчера, 08:14
352
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМалый ракетный корабль проекта 21631 "Великий Устюг" на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ России
Малый ракетный корабль проекта 21631 Великий Устюг на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Малый ракетный корабль проекта 21631 "Великий Устюг" на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ России. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Экипажи кораблей Каспийской флотилии провели учение по борьбе за живучесть в ночное время в рамках внезапной проверки боеготовности, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Экипажи кораблей Каспийской флотилии в рамках внезапной проверки боеготовности объединения провели учение по борьбе за живучесть в ночное время", - говорится в сообщении.
Малые ракетные корабли проекта 21623 Углич (слева) и Великий Устюг Каспийской флотилии ВМФ России
Вчера, 05:04
Во внезапной проверке Каспийской флотилии участвуют 35 кораблей
Сообщается, что замысел учения состоял в выполнении задач по двум сценариям: устранению пробоины ниже ватерлинии и ликвидации очага возгорания в одном из отсеков корабля.
"При поступлении вводной аварийно-спасательные группы немедленно приступили к ликвидации пожара в одном из отсеков корабля, устранению поступления забортной воды и восстановлению пробоины в корпусе", - добавляется в сообщении.
Сообщается, что в учении были задействованы аварийные команды более 10 надводных кораблей флотилии, дислоцированных в Астраханской области и Дагестане.
В проверке боеготовности, которая продлится до конца недели, задействовано 35 кораблей, в том числе экипажи ракетного корабля "Татарстан", малых ракетных и артиллерийских кораблей "Астрахань", "Град Свияжск", "Углич", "Волгодонск", "Махачкала", тральных кораблей, артиллерийских катеров и судов обеспечения, а также около 1,5 тысячи военнослужащих флотилии.
Учения в Каспийском море
22 мая, 10:12
Каспийская флотилия получит беспилотники для наведения кораблей на цель
900000
Обсудить 1
Каспийская флотилияРоссияБезопасность
Рекомендуем
Российские рубли
"Ромир": объем "свободных денег" россиян в мае вырос на 5%
РИА
Новости
Малые ракетные корабли проекта 21623 Углич (слева) и Великий Устюг Каспийской флотилии ВМФ России
Во внезапной проверке Каспийской флотилии участвуют 35 кораблей
Военнослужащие ЮВО
Артиллеристы ЮВО поразят "противника" высокоточными боеприпасами
Малые ракетные корабли проекта 21623 Углич (на первом плане) и Великий Устюг на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ РФ
Каспийская флотилия проведет стрельбы в рамках проверки боеготовности
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
СМИ: США могут выйти из договора с Японией о сотрудничестве и безопасности
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Военнослужащие ВВО
Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
В ОДКБ рассказали о возросшей угрозе терактов в Центральной Азии
Под Самарой задержали членов ОПГ с более чем десятью килограммами героина
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи
Президент Ирана резко раскритиковал Белый дом после санкций США
Военнослужащие ВВО
Пять соединений общевойсковой армии ВВО в Бурятии подняли по тревоге
Процедура снятия биометрических данных
В России в ноябре запустят пилотный проект "Биометрия-light", сообщили СМИ
Российский инвестиционный форум. День второй
Глава Дагестана вернулся к работе после лечения в Москве
Нино Бурджанадзе
Бурджанадзе назвала виновных в потере Грузией российских туристов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35Золото в ближайшее время будет дорожать, считают эксперты
03:31"Ромир": объем "свободных денег" россиян в мае вырос на 5%
03:30Ученый: вода в Байкале настолько загрязнена, что ее скоро нельзя будет пить
03:28Дивизионы С-300 и "Панцирь-С" ЦВО заступили на дежурство в рамках проверки
03:25В России испытали сканер для спутников, способный обнаружить дроны
03:22В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошло 15 российских вузов
03:19Глава Росмолодежи видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия
03:18Источник: госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершат в 2020 году
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали пять лет условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
01:33В Ростовской области ликвидировали пожар в ангарах
01:31США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
Лента новостейМолния