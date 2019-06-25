В Каспийской флотилии прошло учение по борьбе за живучесть в ночное время

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Экипажи кораблей Каспийской флотилии провели учение по борьбе за живучесть в ночное время в рамках внезапной проверки боеготовности, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Экипажи кораблей Каспийской флотилии в рамках внезапной проверки боеготовности объединения провели учение по борьбе за живучесть в ночное время", - говорится в сообщении.

Сообщается, что замысел учения состоял в выполнении задач по двум сценариям: устранению пробоины ниже ватерлинии и ликвидации очага возгорания в одном из отсеков корабля.

"При поступлении вводной аварийно-спасательные группы немедленно приступили к ликвидации пожара в одном из отсеков корабля, устранению поступления забортной воды и восстановлению пробоины в корпусе", - добавляется в сообщении.

Сообщается, что в учении были задействованы аварийные команды более 10 надводных кораблей флотилии, дислоцированных в Астраханской области и Дагестане.