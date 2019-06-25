В избиркоме Екатеринбурга обсудили заявку на референдум о храме

Сотрудник полиции во время протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге. Архивное фото

Сотрудник полиции во время протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Рабочая группа избирательной комиссии Екатеринбурга рекомендовала отказать в регистрации инициативной группы, предложившей провести референдум о строительстве храма Святой Екатерины, окончательное решение будет принято на заседании во вторник, заявил РИА Новости глава избиркома города Илья Захаров.

Ранее Захаров сообщал РИА Новости, что инициативная группа подала заявку в горизбирком на проведение референдума.

"Рабочая группа уже была в пятницу и рекомендовала комиссии отказать в регистрации инициативной группы, потому что есть ряд несоответствий закону. На рабочей группе представители инициативной группы вели себя достойно, не скандалили", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что во вторник в 13.00 мск пройдет заседание избирательной комиссии, на котором будет принято решение либо об отказе, либо о регистрации инициативной группы.