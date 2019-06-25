Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T08:10Z
https://ria.ru/20190625/1555878303.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Кузбассе больницу оштрафовали за просроченные лекарства

Вчера, 08:10
626
КЕМЕРОВО, 25 июн — РИА Новости. В Березовской городской больнице нашли просроченные лекарства, сообщила кемеровская прокуратура.

"На рабочих столах и в холодильниках были обнаружены медицинские изделия и лекарственный препарат с истекшим сроком годности, которые применялись в качестве реагентов для проведения анализов гражданам", — говорится в заявлении ведомства.

В ходе проверки выявили нарушения лицензионных требований и в обеспечении жизненно необходимыми лекарствами. Кроме того, отсутствовала врачебная амбулатория в поселке Барзас.
"Людей принимают в деревянном помещении 1971 года постройки. За рецептами на жизненно необходимые лекарственные средства жители вынуждены обращаться в поликлинику, которая расположена в десяти километрах от их места жительства", — отмечается в пресс-релизе.
Прокурор города внес главному врачу больницы представление, четыре должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности, а саму больницу оштрафовали.
Автомобиль Следственного комитета РФ
2 апреля, 20:59
На Урале завели дело после того, как ребенку ввели просроченное лекарство
915052
Обсудить 2
Кемеровская областьПроисшествия
Рекомендуем
В Красноярске пассажиры и кондуктор приняли роды в автобусе
РИА
Новости
Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия на месте перестрелки
"Дать отлежаться": почему некоторые убийства раскрывают лишь спустя годы
Грузия
В Грузии предложили организовать для россиян "шаттлы" из Баку и Еревана
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
Лента
новостей
В России начинается проектирование перспективного военного транспортника
Бари Алибасов
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
Девушка в вышиванке с флагом Украины
"Только не эти!" Чьей победы на выборах в Раду боятся украинцы
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ
Здание Государственной Думы
В Госдуме предложили ввести производственную практику для старшеклассников
Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Трамп встретится с Путиным на саммите G20
Толстым слоем грима Майкл Джексон скрывал витилиго
Раскрыта природа загадочной болезни, которой страдал Майкл Джексон
Контейнеровоз в порту Циндао, Китай
США обнаружили "китайско-русское супероружие"
Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге, Франция
Россия подала заявку на участие в ПАСЕ
Пиво
Российские химики разработали рецепт беспохмельного пива с витаминами
Потерпевшая по делу об отравлении газировкой рассказала о случившемся
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35Золото в ближайшее время будет дорожать, считают эксперты
03:31"Ромир": объем "свободных денег" россиян в мае вырос на 5%
03:30Ученый: вода в Байкале настолько загрязнена, что ее скоро нельзя будет пить
03:28Дивизионы С-300 и "Панцирь-С" ЦВО заступили на дежурство в рамках проверки
03:25В России испытали сканер для спутников, способный обнаружить дроны
03:22В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошло 15 российских вузов
03:19Глава Росмолодежи видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия
03:18Источник: госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершат в 2020 году
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали пять лет условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
01:33В Ростовской области ликвидировали пожар в ангарах
01:31США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
Лента новостейМолния