В Кузбассе больницу оштрафовали за просроченные лекарства

КЕМЕРОВО, 25 июн — РИА Новости. В Березовской городской больнице нашли просроченные лекарства, сообщила кемеровская прокуратура.
"На рабочих столах и в холодильниках были обнаружены медицинские изделия и лекарственный препарат с истекшим сроком годности, которые применялись в качестве реагентов для проведения анализов гражданам", — говорится в заявлении ведомства.
В ходе проверки выявили нарушения лицензионных требований и в обеспечении жизненно необходимыми лекарствами. Кроме того, отсутствовала врачебная амбулатория в поселке Барзас.
"Людей принимают в деревянном помещении 1971 года постройки. За рецептами на жизненно необходимые лекарственные средства жители вынуждены обращаться в поликлинику, которая расположена в десяти километрах от их места жительства", — отмечается в пресс-релизе.
Прокурор города внес главному врачу больницы представление, четыре должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности, а саму больницу оштрафовали.