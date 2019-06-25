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РИА Новости

Отловщики рассказали о транспортировке косаток из "китовой тюрьмы"

Вчера, 08:04
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© РИА Новости / Алена Степанова / Перейти в фотобанкПерегрузка одной из косаток в грузовой автомобиль на причале в бухте Средняя в Приморском крае
Перегрузка одной из косаток в грузовой автомобиль на причале в бухте Средняя в Приморском крае
© РИА Новости / Алена Степанова
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Перегрузка одной из косаток в грузовой автомобиль на причале в бухте Средняя в Приморском крае. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 июн - РИА Новости. Все животные из "китовой тюрьмы", которых доставили к месту выпуска в Хабаровском крае, целы, но транспортировка прошла тяжело, сообщил РИА Новости представитель компании-отловщиков, которые и занимаются перевозкой.
Во вторник первую партию из двух косаток и шести белух доставили на мыс Перовского в Хабаровском крае, где их выпустят на волю после процедуры адаптации. Животных везли на автомобилях, потом на судне по реке, потом снова на автотранспорте.
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Косатки и белухи из "китовой тюрьмы" отправились к месту выпуска
"Пока все животные целы. Транспортировка дается очень тяжело, но мы прилагаем все усилия, чтобы сохранить всех животных", - сказал собеседник.
Он отметил, что не располагает информацией о проблемах с выгрузкой животных во временные вольеры на мысе Перовского из-за шторма, о котором сообщили СМИ.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже 3 белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Вчера, 03:00
Косатки из "китовой тюрьмы" преодолевают последний отрезок к месту выпуска
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РоссияОбщество
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Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Косатки из "китовой тюрьмы" преодолевают последний отрезок к месту выпуска
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Перегрузка одной из косаток в грузовой автомобиль на причале в бухте Средняя в Приморском крае. 20 июня 2019
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Косатка в вольере в бухте Средняя Приморского края
Косаток из "китовой тюрьмы" доставили к месту выпуска на волю
Косатки в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
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