Отловщики рассказали о транспортировке косаток из "китовой тюрьмы"

Перегрузка одной из косаток в грузовой автомобиль на причале в бухте Средняя в Приморском крае. Архивное фото

Перегрузка одной из косаток в грузовой автомобиль на причале в бухте Средняя в Приморском крае

ВЛАДИВОСТОК, 25 июн - РИА Новости. Все животные из "китовой тюрьмы", которых доставили к месту выпуска в Хабаровском крае, целы, но транспортировка прошла тяжело, сообщил РИА Новости представитель компании-отловщиков, которые и занимаются перевозкой.

Во вторник первую партию из двух косаток и шести белух доставили на мыс Перовского в Хабаровском крае, где их выпустят на волю после процедуры адаптации. Животных везли на автомобилях, потом на судне по реке, потом снова на автотранспорте.

"Пока все животные целы. Транспортировка дается очень тяжело, но мы прилагаем все усилия, чтобы сохранить всех животных", - сказал собеседник.

Он отметил, что не располагает информацией о проблемах с выгрузкой животных во временные вольеры на мысе Перовского из-за шторма, о котором сообщили СМИ.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже 3 белухи и одна косатка пропали из вольеров.