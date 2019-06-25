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РИА Новости

Детсады в Охе на севере Сахалина закрыли из-за гепатита А в воде

Вчера, 07:37
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 июн - РИА Новости. Детские сады и пришкольные лагеря в самом северном городе Сахалина Охе, где в воде обнаружен вирус гепатита А, временно не работают, спорткомплекс закрыт на плановый ремонт, сообщили журналистам во вторник в правительстве региона.
Ранее мэр Охинского района Сергей Гусев рассказал РИА Новости, что две пробы водопроводной воды из четырех оказались положительными на вирус гепатита А. Госпитализирована семья из трех человек, 800 доз вакцины получают дошкольники и работники коммунальных служб. По его словам, городской водопровод должны были промыть водой с повышенным содержанием хлора с понедельника на вторник. Население Охи – а это более 20 тысяч человек – предупреждено об этих мерах, поэтому люди сделали суточный запас чистой воды.
"По инициативе руководства области в ночь на вторник был запущен процесс хлорирования в системе водоснабжения города, и реагент полностью заполнил распределительную сеть. Концентрация хлора сравнительно невысока – такую воду нельзя пить, использовать для мытья посуды или приготовления пищи, личной гигиены, однако можно применять в технических целях. Правда, в этом случае период обеззараживания более длительный – в течение суток. Хлорирование будет проводиться до 3:00 среды (19:00 мск вторника)", - отметили в пресс-службе правительства.
По информации властей, в трех точках Охи организован подвоз воды в цистернах. Четвертая машина работает по заявкам социальных объектов.
Гепатит - это уже не смертельно: как вылечить болезнь в России
28 июля 2018, 08:20
Гепатит – это уже не смертельно: как вылечить болезнь в РоссииВ России около 8 миллионов больных хроническими гепатитами В и С. Как вылечить гепатит? Какие препараты доступны? Куда обращаться за помощью? Ответы ищет Алексей Лахов (общественная организация "Вместе против гепатита", фонд "Гуманитарное действие") специально для проекта "Социальный навигатор".
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