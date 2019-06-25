Детсады в Охе на севере Сахалина закрыли из-за гепатита А в воде

Гепатит – это уже не смертельно: как вылечить болезнь в России В России около 8 миллионов больных хроническими гепатитами В и С. Как вылечить гепатит? Какие препараты доступны? Куда обращаться за помощью? Ответы ищет Алексей Лахов (общественная организация "Вместе против гепатита", фонд "Гуманитарное действие") специально для проекта "Социальный навигатор".