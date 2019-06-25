СМИ: США могут выйти из договора с Японией о сотрудничестве и безопасности

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раздумывает о выходе из Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с Японией, подписанного в 1960 году, сообщает агентство Президент США Дональд Трамп раздумывает о выходе из Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с Японией, подписанного в 1960 году, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Как заявили источники, пожелавшие остаться анонимными, Трамп заявил своим доверенным лицам, что этот договор несправедлив для США. По мнению президента, он односторонен, так как предусматривает помощь США Японии в случае вооруженного нападения на нее, но не обязывает японские вооруженные силы приходить на помощь США.

Как отметили источники, хотя Трамп еще не предпринял никаких шагов для выхода из соглашения, такой шаг весьма вероятен.

Агентство отмечает, что выход из договора может привести к новой гонке вооружений, так как Японии придется найти другой способ защищать себя от угроз со стороны Китая и КНДР.

По словам источников, Трамп считает попытки Японии передислоцировать военную базу США в Окинаве захватом земель и высказался за получение финансовой компенсации от Японии за перенос.