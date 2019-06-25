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РИА Новости

В НАСА сообщили о нештатной ситуации с двигателем "Союза"

Вчера, 06:57
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПосадка пилотируемого корабля "Союз МС-11"
Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Нештатная ситуация произошла с двигательной установкой пилотируемого корабля "Союз МС-11" при возвращении экипажа с МКС на Землю, она не повлияла на спуск с орбиты, сообщило НАСА.
В ходе трансляции, которая велась на сайте НАСА, комментатор рассказал, что после выполнения манёвра для схода корабля "Союз МС-11" с орбиты произошел отказ основного коллектора (комплект топливных баков с магистралями и клапанами) двигательной установки корабля. Автоматика успешно перешла на резервный коллектор.
Этот отказ не повлиял на спуск "Союза МС-11" с орбиты.
На Землю после семи месяцев полёта на МКС возвратились россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн.
Международная космическая станция
24 июня, 23:38
Возвращающийся экипаж "Союза" попрощался с остающимися на МКС коллегами
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