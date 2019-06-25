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РИА Новости

Эксперт: санкции США против Ирана осложняют возможность переговоров

Вчера, 06:40
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкИран
Иран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Иран. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости, Михаил Тургиев. Санкции США против руководства Ирана осложняют возможность договориться с Тегераном по ядерной программе дипломатическими методами, считает эксперт Международного института стратегических исследований Марк Фицпатрик.
"Думаю, это усложняет дипломатию, когда санкции вводятся против лидеров. Как можно ожидать, что Иран пойдет на переговоры, если его лидеры лично становятся объектом санкций?" - сказал он РИА Новости.
По его словам, переговоры невозможны в атмосфере постоянного давления.
"Иранское руководство дало понять, что хочет разговаривать, но не будет говорить под давлением. Думаю, что утверждения администрации (президента США Дональда) Трампа, что она хочет переговоров, - это неправда. Потому что если кто-то хочет переговоров, то он создает условия для этого", - считает эксперт.
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Он высказал мнение, что США могут намеренно подталкивать Иран к нарушению условий Совместного всеобъемлющего плана действий, чтобы затем обвинить в этом Тегеран и иметь возможность рассчитывать на введение санкций другими странами.
"Не думаю, что санкции приведут к тому, о чем говорит администрация Трампа в смысле подталкивания Ирана к переговорам о новой сделке взамен СВПД. Они только создадут у Ирана ощущение, что он сам должен действовать в ответ", - полагает Фицпатрик.
По его мнению, персональные санкции могут осложнить конкретным людям передвижение по миру, но на экономику страны вряд ли окажут какое-либо влияние.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Ирана, которые будут направлены против верховного лидера страны Али Хаменеи. Согласно распространенному позже тексту указа, США блокируют любые активы, принадлежащие попавшим под санкции лицам, а также угрожают санкциями финансовым организациям за сотрудничество с ними.
Иранский постпред при ООН Маджид Тахт-Раванчи ранее заявил, что необходимая атмосфера для диалога между Вашингтоном и Тегераном в условиях новых санкций отсутствует.
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