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РИА Новости

Китай запустил 46-й спутник своей навигационной системы Beidou

Вчера, 06:22
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© AP Photo / Kin CheungМодель китайской навигационной спутниковой системы BeiDou
Модель китайской навигационной спутниковой системы BeiDou
© AP Photo / Kin Cheung
ПЕКИН, 25 июн - РИА Новости. Китай успешно запустил навигационный спутник Beidou-2, который стал 46-м спутником навигационной системы Beidou, передает агентство Синьхуа.
Пуск состоялся в ночь на вторник в 2.09 (21.09 понедельника мск) с космодрома "Сичан". Это 46-й спутник навигационной системы Beidou. После выхода спутника на заданную орбиту и проведения орбитальных испытаний он станет частью навигационной системы и будет отвечать за повышение ее точности.
Китай в ноябре 2018 года успешно завершил создание базовой навигационной сети системы Beidou-3. Планируется, что до октября 2020 года системы Beidou-2 и Beidou-3 будут сосуществовать, а после основную работу будет выполнять Beidou-3.
Beidou — создаваемая Китаем глобальная навигационная система, которая станет конкурентом американской GPS и российской ГЛОНАСС. Планируется, что к 2020 году она будет предоставлять навигационные услуги по всему миру.
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