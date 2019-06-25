В Новосибирске таксист избил иллюзиониста за показанный фокус

"Конфликт произошел между водителем такси и пассажиром. В ходе конфликта пассажиру были нанесены побои. Он написал заявление в полицию. Кроме того, он указал, что у него сломали телефон. Ситуация произошла якобы из-за того, что пассажир показал фокус. В данный момент личность водителя установлена. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - сказал собеседник агентства.