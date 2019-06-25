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РИА Новости

В Новосибирске таксист избил иллюзиониста за показанный фокус

Вчера, 06:16
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗнак такси на автомобиле
Знак такси на автомобиле
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Знак такси на автомобиле. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 25 июн — РИА Новости. Новосибирская полиция проверяет информацию об иллюзионисте, которого якобы побил таксист за показанный фокус, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Новосибирской области.
"Конфликт произошел между водителем такси и пассажиром. В ходе конфликта пассажиру были нанесены побои. Он написал заявление в полицию. Кроме того, он указал, что у него сломали телефон. Ситуация произошла якобы из-за того, что пассажир показал фокус. В данный момент личность водителя установлена. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - сказал собеседник агентства.
Ранее информационное агентство NGS сообщило, что в Новосибирске был избит известный иллюзионист Илья Рогулин. В материале приводится описание конфликта со слов Елены Рогулиной. По ее словам, иллюзионист показал фокус - достал визитку из телефона. После этого таксист остановился, начал вытаскивать фокусника из машины, держал за шею, прижимал лицо к асфальту и заломил руку, говорилось в сообщении. Издание приводило фотографии мужчины со следами побоев.
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133921614
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