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РИА Новости

В Красноярске пассажиры и кондуктор приняли роды в автобусе

Вчера, 05:36
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КРАСНОЯРСК, 25 июн — РИА Новости. В Красноярске женщина родила в автобусе, сообщили РИА Новости в краевом Минздраве.
Как рассказал собеседник агентства, у женщины, находившейся в автобусе маршрута № 64, внезапно начались схватки.

"Вскоре она заявила, что не может терпеть. Автобус понесся в микрорайон Солнечный, где есть роддом. Роды были стремительными, роды приняли кондуктор и пассажиры", — добавили в ведомстве.

Когда автобус заехал на территорию роддома, его уже ждали врачи, уточнили в Минздраве.
Женщина родила мальчика весом 2,69 килограмма. Мать и новорожденный чувствуют себя хорошо.
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