В Красноярске пассажиры и кондуктор приняли роды в автобусе

КРАСНОЯРСК, 25 июн — РИА Новости. В Красноярске женщина родила в автобусе, сообщили РИА Новости в краевом Минздраве.
Как рассказал собеседник агентства, у женщины, находившейся в автобусе маршрута № 64, внезапно начались схватки.
"Вскоре она заявила, что не может терпеть. Автобус понесся в микрорайон Солнечный, где есть роддом. Роды были стремительными, роды приняли кондуктор и пассажиры", — добавили в ведомстве.
Когда автобус заехал на территорию роддома, его уже ждали врачи, уточнили в Минздраве.
Женщина родила мальчика весом 2,69 килограмма. Мать и новорожденный чувствуют себя хорошо.