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РИА Новости

Британец разогнал трактор до 167 километров в час

Вчера, 05:36
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Британский гонщик и автомеханик Гай Мартин разогнал сельскохозяйственный трактор до 167 километров в час, сообщает журнал "За рулем". Запись испытаний опубликована на YouTube-канале Farmers Weekly Video.
Заезд проходил на аэродроме Элвингтон на востоке Англии.

"Это был отличный день с JCB в Элвингтоне, грамотная работа с грамотными инженерами. Трактор чувствовал себя уверенно на взлетно-посадочной полосе", — поделился впечатлениями Мартин.

Трактор JCB Fastrac, на котором британец установил рекорд скорости для этого типа техники, оснащен 7,2-литровым шестицилиндровым дизельным двигателем, мощность которого достигает тысячи лошадиных сил. Инженеры компании Williams Advanced Engineering модернизировали машину, облегчив ее и доработав аэродинамику.
Предыдущий рекорд скорости среди тракторов был установлен в марте прошлого года, когда гонщик из команды Top Gear разогнал сельскохозяйственную машину до 140 километров в час.
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