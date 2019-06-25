Британец разогнал трактор до 167 километров в час

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Британский гонщик и автомеханик Гай Мартин разогнал сельскохозяйственный трактор до 167 километров в час, сообщает журнал "За рулем". Запись испытаний опубликована на YouTube-канале Farmers Weekly Video.
Заезд проходил на аэродроме Элвингтон на востоке Англии.
"Это был отличный день с JCB в Элвингтоне, грамотная работа с грамотными инженерами. Трактор чувствовал себя уверенно на взлетно-посадочной полосе", — поделился впечатлениями Мартин.
Трактор JCB Fastrac, на котором британец установил рекорд скорости для этого типа техники, оснащен 7,2-литровым шестицилиндровым дизельным двигателем, мощность которого достигает тысячи лошадиных сил. Инженеры компании Williams Advanced Engineering модернизировали машину, облегчив ее и доработав аэродинамику.
Предыдущий рекорд скорости среди тракторов был установлен в марте прошлого года, когда гонщик из команды Top Gear разогнал сельскохозяйственную машину до 140 километров в час.