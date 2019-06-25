Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T05:02Z
https://ria.ru/20190625/1555876784.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155299/75/1552997584_0:154:3072:1882_1036x0_80_0_0_30ecfd0af980eeb01b24404292933eb0.jpg
РИА Новости

Каспийская флотилия проведет стрельбы в рамках проверки боеготовности

Вчера, 05:02
4845
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМалые ракетные корабли проекта 21623 "Углич" (на первом плане) и "Великий Устюг" на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ РФ
Малые ракетные корабли проекта 21623 Углич (на первом плане) и Великий Устюг на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Малые ракетные корабли проекта 21623 "Углич" (на первом плане) и "Великий Устюг" на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Корабли Каспийской флотилии в ходе внезапной проверки боеготовности выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Каспийская флотилия Южного военного округа (ЮВО) поднята по тревоге в рамках внезапной проверки боевой готовности", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на первом этапе проверки силы флотилии приведены в полную боевую готовность, экипажи приступили к экстренной подготовке кораблей к бою и походу, подразделения полка морской пехоты совершили марши в районы сосредоточения.
"В ходе второго этапа корабельные силы флотилии отработают задачи с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям. Тральные группы выполнят противоминные задачи, а суда обеспечения – пополнят запасы материальных средств надводных кораблей в море", - добавляется в сообщении.
Военнослужащие ВВО
Вчера, 04:02
Пять соединений общевойсковой армии ВВО в Бурятии подняли по тревоге
Отмечается, что морские пехотинцы проведут подготовку к противодесантной обороне побережья и наступлению. На полигонах будут развернуты командно-наблюдательные пункты, спланирована отработка задач обороны и всестороннего обеспечения войск, личный состав выполнит стрельбы из штатного вооружения.
Ранее сообщалось, что 24 июня по решению верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина начата внезапная проверка в Центральном военном округе. По замыслу проверки, в полном составе приводятся в высшую степень боеготовности органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.
Проверка направлена на оценку способности ВС РФ обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года - стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019".
Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. Задействуется более 35 полигонов. Контрольные мероприятия предусмотрено провести с 24 по 28 июня.
Военнослужащие форсируют водную преграду в ходе тактических учений
24 июня, 13:29
Масштабные внезапные проверки Вооруженных сил России в 2018-2019 годах
1010011
Обсудить 0
Каспийская флотилияРоссияБезопасность
Рекомендуем
Международная космическая станция
Корабль "Союз МС-11" с возвращающимся на Землю экипажем отстыковался от МКС
РИА
Новости
Переговоры России и Японии. Архивное фото
В США рассказали о выгоде улучшения отношений России и Японии
Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
На Землю вернулся экипаж с МКС после семи месяцев полета
Молдавский политический и государственный деятель Майя Санду
Премьер Молдавии заявила, что страна намерена развивать отношения с Россией
Лента
новостей
Косатка в вольере в бухте Средняя Приморского края
Косаток из "китовой тюрьмы" доставили к месту выпуска на волю
Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Трамп встретится с Путиным на саммите G20
В Красноярске пассажиры и кондуктор приняли роды в автобусе
Грузия
В Грузии предложили организовать для россиян "шаттлы" из Баку и Еревана
Сенатор Алексей Пушков
Пушков прокомментировал угрозы Киева покинуть ПАСЕ из-за возвращения России
Танк Т-90А
В России создали новый танковый снаряд повышенной мощности
Пиво
Российские химики разработали рецепт беспохмельного пива с витаминами
Владимир Кличко
Владимира Кличко и его семью спасли с горящей яхты в Испании, сообщили СМИ
Береза вновь оскорбил Скабееву в ПАСЕ
Толкнувший Скабееву депутат Рады снова пристал к ней в ПАСЕ
Комплекс разведки и целеуказания наземных объектов на беспилотном летательном аппарате в форме птицы на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
На форуме "Армия-2019" представили беспилотник в виде полярной совы
Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге, Франция
Россия подала заявку на участие в ПАСЕ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35Золото в ближайшее время будет дорожать, считают эксперты
03:31"Ромир": объем "свободных денег" россиян в мае вырос на 5%
03:30Ученый: вода в Байкале настолько загрязнена, что ее скоро нельзя будет пить
03:28Дивизионы С-300 и "Панцирь-С" ЦВО заступили на дежурство в рамках проверки
03:25В России испытали сканер для спутников, способный обнаружить дроны
03:22В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошло 15 российских вузов
03:19Глава Росмолодежи видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия
03:18Источник: госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершат в 2020 году
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали пять лет условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
01:33В Ростовской области ликвидировали пожар в ангарах
01:31США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
Лента новостейМолния