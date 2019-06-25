Каспийская флотилия проведет стрельбы в рамках проверки боеготовности

Малые ракетные корабли проекта 21623 "Углич" (на первом плане) и "Великий Устюг" на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ РФ. Архивное фото

Малые ракетные корабли проекта 21623 "Углич" (на первом плане) и "Великий Устюг" на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ РФ

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Корабли Каспийской флотилии в ходе внезапной проверки боеготовности выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Каспийская флотилия Южного военного округа (ЮВО) поднята по тревоге в рамках внезапной проверки боевой готовности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на первом этапе проверки силы флотилии приведены в полную боевую готовность, экипажи приступили к экстренной подготовке кораблей к бою и походу, подразделения полка морской пехоты совершили марши в районы сосредоточения.

"В ходе второго этапа корабельные силы флотилии отработают задачи с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям. Тральные группы выполнят противоминные задачи, а суда обеспечения – пополнят запасы материальных средств надводных кораблей в море", - добавляется в сообщении.

Отмечается, что морские пехотинцы проведут подготовку к противодесантной обороне побережья и наступлению. На полигонах будут развернуты командно-наблюдательные пункты, спланирована отработка задач обороны и всестороннего обеспечения войск, личный состав выполнит стрельбы из штатного вооружения.

Ранее сообщалось, что 24 июня по решению верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина начата внезапная проверка в Центральном военном округе. По замыслу проверки, в полном составе приводятся в высшую степень боеготовности органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.

Проверка направлена на оценку способности ВС РФ обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года - стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019".