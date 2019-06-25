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РИА Новости

Трамп заявил, что вправе начать войну с Ираном без одобрения конгресса

Вчера, 05:00
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что у него достаточно полномочий, чтобы начать военные действия против Ирана без одобрения конгресса.
"Да, у меня есть (такие полномочия)", - ответил президент в интервью Hill на вопрос, считает ли он, что обладает полномочиями начать военные действия против Ирана без предварительного одобрения конгресса.
Так он прокомментировал заявления спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая утверждала, что для таких операций Трамп должен запрашивать разрешение конгресса.
При этом глава государства подчеркнул, что администрация держит конгресс в курсе того, что делает. "И думаю, что они (конгресс) это ценят", - сказал Трамп изданию.
Он добавил, что был "достаточно близок" к решению, чтобы нанести удар по Ирану, но решил этого не делать.
Президент США Дональд Трамп
24 июня, 20:02
Трамп заявил, что США хотели бы нового соглашения с Ираном
Администрация Трампа в понедельник объявила о введении санкций в отношении высокопоставленного руководства Ирана. Президент США заявил, что санкции являются "пропорциональным ответом США" на действия Тегерана, в том числе инцидент со сбитым американским беспилотником и атакой на танкеры, в которых Вашингтон обвинил Иран. Трамп заявил, что США "не допустят обладания Ираном ядерным оружием" и продолжения им "поддержки терроризма".
Корпус стражей исламской революции сообщил на прошлой неделе, что сбил американский беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Центральное командование вооруженных сил США (Centcom) заявило, что беспилотник был сбит в международном воздушном пространстве и представило карты с траекторией движения, однако они отличаются друг от друга. Трамп заявил, что отозвал приказ о нанесении ответного удара по Ирану, так как не хотел человеческих жертв, но СМИ сообщили о кибератаках США на иранские компьютерные сети управления пусками ракет.
В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" республики. Через вторичные санкции США вынудили всех покупателей иранской нефти прекратить закупки. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США - "государством-спонсором терроризма".
Президент США Дональд Трамп
24 июня, 19:13
США не могут позволить Ирану иметь ядерное оружие, заявил Трамп
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Дональд ТрампИранСШАВ мире
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