SpaceX отложила запуск ракеты Falcon Heavy на три часа

ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с 24 исследовательскими спутниками отложен на три часа, сообщила компания-производитель SpaceX.

Изначально запуск ракеты с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) планировался на 06.30 мск, но теперь состоится не раньше 09.30 мск, сообщила компания в Twitter. Ранее сообщалось, что стартовое окно продлится четыре часа, что позволяет компании перенести запуск еще на более позднее время.

Причины переноса не называются, между тем компания отмечает, что специалисты "завершили дополнительную проверку наземных систем, ракета и груз выглядят хорошо". Прогноз погоды на время старта обещал лишь 20%-ную вероятность отмены старта по метеоусловиям.

Ракета-носитель Falcon Heavy совершит миссию STP-2 для вооруженных сил США. В полезной нагрузке самой мощной из имеющихся на сегодня ракет-носителей – 24 экспериментальных исследовательских спутника, в том числе принадлежащие ВВС США, НАСА, частным компаниям, иностранным клиентам и университетам.

Ракете-носителю предстоит вывести зонды на три различных орбиты, вся миссия займет около шести часов.