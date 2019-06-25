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РИА Новости

Аэропорт Сингапура вновь отменил несколько рейсов из-за полетов дронов

Вчера, 04:08
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© РИА Новости / Михаил ЦыгановМеждународный аэропорт Сингапура "Чанги"
Международный аэропорт Сингапура Чанги
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Международный аэропорт Сингапура "Чанги". Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Несколько рейсов были задержаны или отменены в сингапурском аэропорту "Чанги" вечером в понедельник из-за появления поблизости нескольких беспилотников, сообщает издание Straits Times.
По данным издания, управление гражданской авиации Сингапура (CAAS) сообщило, что всего из-за плохих погодных условий и появления дронов были задержаны 18 рейсов, еще семь были отменены.
"В качестве меры предосторожности вылеты и прибытия тщательно регулировались в течение непродолжительного периода времени между 20.07 и 21.07 (15.07 - 16.07 мск)", - приводит издание отрывок из заявления CAAS.
Управление проводит расследование инцидента.
На прошлой неделе одну из взлетно-посадочных полос аэропорта "Чанги" уже закрывали на несколько часов в результате появления вблизи воздушной гавани беспилотников. CAAS сообщило, что дроны были замечены в районе аэропорта 18 и 19 июня. Изменения в работе аэропорта затронули около 40 рейсов.
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