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РИА Новости

Пять соединений общевойсковой армии ВВО в Бурятии подняли по тревоге

Вчера, 04:02
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВВО
Военнослужащие ВВО
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Военнослужащие ВВО. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности, они приступили к маршу в заданные районы, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Сразу пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия, были подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности", - говорится в сообщении.
Уточняется, что военные отработали оперативный выход боевой и специальной техники из пунктов постоянной дислокации в ночное время и начали многокилометровые марши в заданные районы.
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Отмечается, что в ходе первого этапа проверки будут выполнены нормативы по развертыванию пунктов управления и полевых лагерей, проверено состояние несения боевого дежурства и оперативной подготовки, вооружения и военной техники, организации всестороннего материально-технического обеспечения в полевых условиях. В завершение внезапной проверки будут проведены тактические учения с боевой стрельбой, по результатам которых будет оценено каждое подразделение.
Добавляется, что к проверке боеготовности привлекаются мотострелковое, ракетное, артиллерийское, танковое соединения, а также бригада связи и подразделения РХБ защиты общевойскового объединения ВВО.
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Ранее сообщалось, что 24 июня по решению верховного главнокомандующего ВС РФ начата внезапная проверка в ЦВО. По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боеготовности органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.
Проверка направлена на оценку способности Вооруженных сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года - стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019".
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