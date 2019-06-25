Пять соединений общевойсковой армии ВВО в Бурятии подняли по тревоге

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности, они приступили к маршу в заданные районы, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Сразу пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия, были подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности", - говорится в сообщении.
Уточняется, что военные отработали оперативный выход боевой и специальной техники из пунктов постоянной дислокации в ночное время и начали многокилометровые марши в заданные районы.
Отмечается, что в ходе первого этапа проверки будут выполнены нормативы по развертыванию пунктов управления и полевых лагерей, проверено состояние несения боевого дежурства и оперативной подготовки, вооружения и военной техники, организации всестороннего материально-технического обеспечения в полевых условиях. В завершение внезапной проверки будут проведены тактические учения с боевой стрельбой, по результатам которых будет оценено каждое подразделение.
Добавляется, что к проверке боеготовности привлекаются мотострелковое, ракетное, артиллерийское, танковое соединения, а также бригада связи и подразделения РХБ защиты общевойскового объединения ВВО.
24 июня, 10:59В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
Ранее сообщалось, что 24 июня по решению верховного главнокомандующего ВС РФ начата внезапная проверка в ЦВО. По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боеготовности органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.
Проверка направлена на оценку способности Вооруженных сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года - стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019".