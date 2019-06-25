В России начинается проектирование перспективного военного транспортника

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 25 июн — РИА Новости. Конструкторское бюро имени Ильюшина начинает разработку перспективного авиационного комплекса военной транспортной авиации (ПАК ВТА). Об этом в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор компании Юрий Грудинин.
"Изучаем и советский, и мировой опыт, чтобы подойти к эскизному проектированию системно. Будет ли в его основе Ил-106, или это будет совершенно новый оригинальный проект, определит результат данной работы и наш заказчик — Министерство обороны", — сказал он в преддверии форума "Армия-2019".
Ранее главный конструктор бюро Николай Таликов сообщал, что новый военно-транспортный самолет Ил-106, который должен заменить Ан-124 "Руслан", будет создан в 2025-2026 годах. По его словам, проект появился давно, но в 1990-2000-х по нему шли "вялотекущие работы".
"Руслан", или Ан-124, — советский тяжелый транспортный самолет разработки ОКБ Антонова (Украина).
Как следует из данных Росавиации, среди российских авиакомпаний, эксплуатирующих самолеты "Ан", — "Волга-Днепр", "Алроса", "Ангара", "Турухан" и другие.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что в госпрограмме вооружений (рассчитанной до 2027 года) прописаны научно-исследовательские работы по созданию сверхтяжелого самолета на замену Ан-124 "Руслан".
МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством форума "Армия-2019".
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