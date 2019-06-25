В России начинается проектирование перспективного военного транспортника

"Изучаем и советский, и мировой опыт, чтобы подойти к эскизному проектированию системно. Будет ли в его основе Ил-106, или это будет совершенно новый оригинальный проект, определит результат данной работы и наш заказчик — Министерство обороны", — сказал он в преддверии форума "Армия-2019".