Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T10:59Z
https://ria.ru/20190625/1555876351.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152172/00/1521720046_0:347:6596:4057_1036x0_80_0_0_a211970532e8fdbc94ece94eba7648c1.jpg
РИА Новости
Туризм

В Грузии предложили организовать для россиян "шаттлы" из Баку и Еревана

Вчера, 03:20
54400
© Depositphotos / gregoryleeГрузия
Грузия
© Depositphotos / gregorylee
Грузия. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 25 июн — РИА Новости. Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили в эфире грузинского Первого канала предложил запустить из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона бесплатные автобусы для перевозки российских туристов.
По его словам, они звонят в тбилисские гостиницы и представителям курортных городов с просьбой помочь найти альтернативные пути для приезда в Грузию.
Кроме того, обсуждается возможность организовать чартерные рейсы. Он отметил, что готовность к этому выразили Украина и Казахстан.
Ранее Алавердашвили сообщал, что убытки Грузии могут достичь 2,1 миллиарда лари (около 750 миллионов долларов).
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
24 июня, 21:20
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России

Что происходит в Грузии

Двадцатого июня в Тбилиси начались массовые акции протеста: митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
Протесты вылились в антироссийские и антиправительственные беспорядки, началось противостояние ультрас и полиции. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию врагом и заявила, что Москва заинтересована в общественном расколе страны.
Мамука Бахтадзе
24 июня, 21:02
Грузия безопасна для российских туристов, заявил премьер Бахтадзе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
В пятницу Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям перелеты в Грузию. Правительству поручено обеспечить возвращение отдыхающих в этой стране россиян на родину.
В Ассоциации туроператоров рассказали РИА Новости, что в Грузии находятся до семи тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных.
Аттракцион невиданной глупости. Грузия забыла прописные истины
24 июня, 18:03
Аттракцион невиданной глупости. Грузия забыла прописные истиныНе осень – для обострения рано. В Грузии высокий сезон. А туризм – это высокий доход. И две трети его – это Россия. Но ведут они себя так, словно вместе с "Ахашени" им еще кое-что в голову стукнуло.
613447928650
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмПротесты в ГрузииРоссияГрузия
Популярные комментарии
Для тех, у кого нет ни капли гордости, можно еще и цены увеличить, и в угощенье плюнуть. Россияне! Неужели все-равно поедете? А как же "оккупанты, агрессоры"? Вы им не нужны, нужны только ваши деньги.
25 июня, 07:30
ЕЛЕлена Лашманова
287003019
Когда глава некоего государства называет твою страну "врагом и оккупантом", это фактически оправдывает любые насильственные действия по отношению к тебе на территории данного государства, а также диверсионную и шпионскую деятельность граждан данного государства на территории твоей страны, твоей Родины. Вопрос: как назвать россиян, подписавших петицию Путину о возобновлении авиасообщения? Не предателями, конечно, но недостаточно патриотичными - возможно. Но как назвать тех россиян, кто обращается к грузинским властям с просьбой найти пути обхода российского запрета? Вопрос риторический.
25 июня, 05:36
LVCIVS IVNIVS BRVTVS
268005016
Рекомендуем
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
РИА
Новости
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Сенатор Алексей Пушков
Пушков прокомментировал угрозы Киева покинуть ПАСЕ из-за возвращения России
Лента
новостей
Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Трамп встретится с Путиным на саммите G20
Обменный пункт в Грузии
Курс грузинского лари упал до исторического минимума
Контейнеровоз в порту Циндао, Китай
США обнаружили "китайско-русское супероружие"
Парламентская ассамблея Совета Европы
В ПАСЕ представитель Украины прервал выступавшего на русском серба
Береза вновь оскорбил Скабееву в ПАСЕ
Толкнувший Скабееву депутат Рады снова пристал к ней в ПАСЕ
В России начинается проектирование перспективного военного транспортника
Последствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины
Украинские военные покидают позиции у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
Президент США Дональд Трамп
Трамп испугался бомбить из-за Путина
Бари Алибасов
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Сочи возросло до девяти человек
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35Золото в ближайшее время будет дорожать, считают эксперты
03:31"Ромир": объем "свободных денег" россиян в мае вырос на 5%
03:30Ученый: вода в Байкале настолько загрязнена, что ее скоро нельзя будет пить
03:28Дивизионы С-300 и "Панцирь-С" ЦВО заступили на дежурство в рамках проверки
03:25В России испытали сканер для спутников, способный обнаружить дроны
03:22В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошло 15 российских вузов
03:19Глава Росмолодежи видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия
03:18Источник: госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершат в 2020 году
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали пять лет условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
01:33В Ростовской области ликвидировали пожар в ангарах
01:31США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
Лента новостейМолния