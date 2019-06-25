В Грузии предложили организовать для россиян "шаттлы" из Баку и Еревана

ТБИЛИСИ, 25 июн — РИА Новости. Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили в эфире грузинского Первого канала предложил запустить из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона бесплатные автобусы для перевозки российских туристов.
По его словам, они звонят в тбилисские гостиницы и представителям курортных городов с просьбой помочь найти альтернативные пути для приезда в Грузию.
Кроме того, обсуждается возможность организовать чартерные рейсы. Он отметил, что готовность к этому выразили Украина и Казахстан.
Ранее Алавердашвили сообщал, что убытки Грузии могут достичь 2,1 миллиарда лари (около 750 миллионов долларов).
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Что происходит в Грузии
Двадцатого июня в Тбилиси начались массовые акции протеста: митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
Протесты вылились в антироссийские и антиправительственные беспорядки, началось противостояние ультрас и полиции. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию врагом и заявила, что Москва заинтересована в общественном расколе страны.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
В пятницу Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям перелеты в Грузию. Правительству поручено обеспечить возвращение отдыхающих в этой стране россиян на родину.
В Ассоциации туроператоров рассказали РИА Новости, что в Грузии находятся до семи тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных.