Российские ученые попробуют найти метан на Марсе

"За все время наблюдений с апреля 2018 года нашему спектрометру ACS не удалось зарегистрировать метан в атмосфере Марса. С учетом точности измерений прибора концентрация метана не превышает уровень в десять частиц на триллион. То есть примерно в 2 тысячи раз меньше, чем только что зафиксировал спектрометр TLS на Curiosity у поверхности Марса. Это загадка. Теперь мы ждем новых данных, полученных одновременно или после этого измерения Curiosity", - сказал Кораблев.