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РИА Новости

Российские ученые попробуют найти метан на Марсе

Вчера, 03:15
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© NASA / JPL-Caltech/MSSSМарс
Марс
© NASA / JPL-Caltech/MSSS
Марс. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Российских ученых заинтриговало обнаружение американским марсоходом Curiosity самого большого количества метана на Красной планете, они попытаются теперь обнаружить его российским прибором, установленным на европейском марсианском орбитальном аппарате TGO, сообщил РИА Новости во вторник руководитель отдела физики планет Института космических исследований РАН Олег Кораблев.
Ранее НАСА сообщило, что марсоход Curiosity зафиксировал в кратере Гейла самое большое количество метана за время измерений – около 21 частицы на миллиард. Это может говорить о существовании на планете жизни - микроорганизмов.
"За все время наблюдений с апреля 2018 года нашему спектрометру ACS не удалось зарегистрировать метан в атмосфере Марса. С учетом точности измерений прибора концентрация метана не превышает уровень в десять частиц на триллион. То есть примерно в 2 тысячи раз меньше, чем только что зафиксировал спектрометр TLS на Curiosity у поверхности Марса. Это загадка. Теперь мы ждем новых данных, полученных одновременно или после этого измерения Curiosity", - сказал Кораблев.
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По его словам, это может быть локальный выброс метана. "Но, тем не менее, любой локальный выброс быстро выходит из кратера, подхватывается глобальной циркуляцией и разносится по всей планете. За месяц он уже достигнет полюсов, а по экваториальной области разнесется еще быстрее – в течение недели-двух", - заявил ученый.
"Чувствительность нашего спектрометра очень высокая, и если даже если газ, распределившись в атмосфере, будет сильно разбавлен - мы все равно его увидим", - добавил Кораблев.
Он сообщил, что на прошлой неделе спектрометр ACS провел несколько измерений на высоких широтах Марса. "Но в течение выходных и в начале этой недели у нас появятся измерения ближе к экватору", - сказал ученый.
Кораблев отметил, что непосредственно над кратером Гейла, где марсоход Curiosity зафиксировал метан, аппарат TGO сможет провести измерения спектрометром ACS только в конце 2019 – начале 2020 года.
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