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РИА Новости
Новое оружие России

ВКС получили два тяжелых транспортника Ил-76МД-М

Вчера, 03:11
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© РИА Новости / Андрей СтанавовОпора шасси военно-транспортного самолета Ил-76МД
Опора шасси военно-транспортного самолета Ил-76МД
© РИА Новости / Андрей Станавов
Опора шасси военно-транспортного самолета Ил-76МД. Архивное фото
ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 25 июн – РИА Новости. Авиационный комплекс имени Ильюшина передал Воздушно-космическим силам России два модернизированных тяжелых транспортника Ил-76МД-М, еще один будет передан до конца года, заявил в интервью РИА Новости в преддверии форума "Армия-2019" генеральный директор компании Юрий Грудинин.
"В настоявшее время два Ил-76МД-М передали, еще один находится в высокой степени готовности. Должен быть сдан в 2019-м. Процесс будет вестись и далее согласно предоставлению нам строевых бортов Ил-76МД ВКС России. В этом году планируется первый полет топливозаправщика Ил-78М2 – это модернизация строевых воздушных танкеров", - сказал Грудинин.
Модернизированная машина получила новый пилотажно-навигационный комплекс, который соответствует всем требованиям и правилам полетов как на российских, так и на зарубежных воздушных трассах.
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Кроме того, на Ил-76МД-М заменено светотехническое, десантно-транспортное и бытовое оборудование, а также средства обороны и связи. Кроме того, продлен и ресурс двигателей самолета Д-30КП, благодаря чему срок службы машина увеличен на 15 лет.
В августе 2013 года Минобороны РФ заключило государственный контракт с ПАО "Ил" на выполнение работ по глубокой модернизации тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД и самолетов-заправщиков Ил-78М. Цель этих работ – продлить ресурс строевых самолетов, обеспечить современными средствами навигации и связи, а также заменить оборудование, которое уже не производится.
МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством форума "Армия-2019".
Читайте полный текст интервью с Юрием Грудининым >>
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