Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T03:04Z
https://ria.ru/20190625/1555876252.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Эксперты рассказали, сколько россиян стали теми, кем мечтали в детстве

Вчера, 03:04
1393
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Лишь 5% соискателей сегодня работают в той области, о которой мечтали в детстве, а чаще всего в детстве россияне хотели стать врачами или актерами, показали результаты исследования компании HeadHunter, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как показало исследование, детская мечта и реальность в части трудоустройства совпали лишь у 5% респондентов, 17% заявили о частичном совпадении, большинство россиян (77%) сказали, что мечта так и осталась мечтой.
В пятерку профессий, о которых чаще всего мечтали в детстве россияне в возрасте до 25 лет, попали дизайнер (6,23%), врач (5,66%), актер или актриса (5,47%), ветеринар (4,34%) и археолог (3,96%). Респондентов старше 25 лет в детстве больше привлекали профессии врача (7,29%), учителя (6,77%), космонавта (4,42%), актера (4,34%) и военного (4,12%).
Офисные сотрудники. Архивное фото
19 апреля, 04:21
Исследование выявило готовность россиян к сверхурочной работе
Причем о том, что их детская мечта осуществилась полностью, завили 6% участников исследования, частично - 18%, а для большинства (76%) мечта так и осталась мечтой.
Среди причин того, почему они не стали тем, кем мечтали, респонденты до 25 лет чаще отмечали, что у них изменились взгляды, они прикладывали недостаточно усилий или на эту работу было сложно попасть без опыта. 37% респондентов этой возрастной группы заявили, что точно изменили бы свою профессию, если бы появилась такая возможность, 24% - скорее бы пошли на этот шаг, 17% - скорее бы отказались от планов что-то менять, а 12% - точно бы не изменили.
В топ-5 профессий, на которые они готовы променять свою нынешнюю работу, респонденты до 25 лет называют бизнесмена, программиста, актера, художника и артиста. Респонденты старше 25 ответили, что в случае смены поля деятельности пошли бы в программисты, бизнесмены, врачи, путешественники и дизайнеры.
Опрос проводился с апреля по май среди 2179 российских соискателей.
Программирование
22 мая, 19:20
Эксперт рассказал, каких IT-специалистов не хватает в России
5733212
РоссияОбщество
Рекомендуем
Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
На Землю вернулся экипаж с МКС после семи месяцев полета
РИА
Новости
Грузия
В Грузии предложили организовать для россиян "шаттлы" из Баку и Еревана
В России начинается проектирование перспективного военного транспортника
Здание Государственной Думы
В Госдуме предложили ввести производственную практику для старшеклассников
Лента
новостей
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ
Мальчик с роботом в магазине игрушек Hamleys в Лондоне
Британия: мальчикам запрещено мечтать о карьере пожарных и солдат
Сенатор Алексей Пушков
Пушков прокомментировал угрозы Киева покинуть ПАСЕ из-за возвращения России
Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Трамп встретится с Путиным на саммите G20
Контейнеровоз в порту Циндао, Китай
США обнаружили "китайско-русское супероружие"
Кадр из фильма Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть
Наши люди в Голливуде. Кто из российских актеров востребован за рубежом
Названы регионы с самым высоким уровнем наркомании
Несогласованная реклама Чебоксарского трикотажа
Неофициальная реклама "Чебоксарского трикотажа" покорила Сеть
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
Президент США Дональд Трамп
Трамп испугался бомбить из-за Путина
Бари Алибасов
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35Золото в ближайшее время будет дорожать, считают эксперты
03:31"Ромир": объем "свободных денег" россиян в мае вырос на 5%
03:30Ученый: вода в Байкале настолько загрязнена, что ее скоро нельзя будет пить
03:28Дивизионы С-300 и "Панцирь-С" ЦВО заступили на дежурство в рамках проверки
03:25В России испытали сканер для спутников, способный обнаружить дроны
03:22В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошло 15 российских вузов
03:19Глава Росмолодежи видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия
03:18Источник: госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершат в 2020 году
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали пять лет условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
01:33В Ростовской области ликвидировали пожар в ангарах
01:31США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
Лента новостейМолния