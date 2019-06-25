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РИА Новости

Украинская делегация в ПАСЕ будет добиваться санкций против российской

Вчера, 02:59
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CC BY 2.0 / Council of Europe / Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
CC BY 2.0 / Council of Europe /
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) намерена добиваться во вторник введения санкций против российской, заявил ее глава Владимир Ариев.
ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.
"ПАСЕ... в час ночи открыла дверь агрессору. Завтра битва будет продолжаться. За санкции, которые остались среди возможных", - написал он в Facebook.
Чтобы оспорить полномочия российской делегации нужны голоса 30 парламентариев от пяти национальных делегаций. Украинская делегация насчитывает 12 человек.
Ранее Киев заявил, что подал 226 правок к резолюции о возвращении российской делегации в ПАСЕ.
Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге
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