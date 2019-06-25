Украинская делегация в ПАСЕ будет добиваться санкций против российской

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) намерена добиваться во вторник введения санкций против российской, заявил ее глава Владимир Ариев.

ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.