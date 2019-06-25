Делегация России подает заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Делегация РФ подает заявку на подтверждение своих полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил руководитель делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, согласно которой основные права членов делегаций в ассамблеи не подлежат никаким санкциям. ПАСЕ также официально пригласила делегацию России участвовать в июньской сессии.
"Весь день понедельника, до позднего вечера члены Парламентской ассамблеи Совета Европы были заложниками делегатов из Украины и Великобритании, которые внесли на рассмотрение 200 с лишним поправок для того, чтобы затянуть принятие резолюции, позволяющей российской делегации вернуться в ПАСЕ и принять участие в летней сессии", - написал Толстой на своей странице в Facebook.
"Но кроме потраченного времени и нервов своих европейских коллег, они ничего так и не добились, поправки были отклонены: мы подаем заявку на подтверждение своих полномочий", - добавил вице-спикер Госдумы.
Толстой отметил, что докладчица по резолюции, пригласившей делегацию Россию к участию в июньской сессии ПАСЕ, Петра де Суттер проявила нечеловеческое терпение, объясняя свою позицию "по каждой из многочисленных, но абсолютно бессмысленных поправок украинской делегации".
"Уверен, что теперь, просидев много часов в зале из-за устроенного господином (Иэном) Лидделл-Грейнджером, (Олегом) Ляшко, (Алексеем) Гончаренко, (Владимиром) Арьевым и другими товарищами троллинга (а иначе это сложно назвать) участников старейшей и уважаемой организации, европейцы поняли, с кем имеют дело", - сказал российский парламентарий.