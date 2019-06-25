Делегация России подает заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ

"Весь день понедельника, до позднего вечера члены Парламентской ассамблеи Совета Европы были заложниками делегатов из Украины и Великобритании, которые внесли на рассмотрение 200 с лишним поправок для того, чтобы затянуть принятие резолюции, позволяющей российской делегации вернуться в ПАСЕ и принять участие в летней сессии", - написал Толстой на своей странице в Facebook.