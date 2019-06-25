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РИА Новости

Делегация России подает заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ

02:28
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CC BY 2.0 / Council of Europe / Candice Imbert / Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
CC BY 2.0 / Council of Europe / Candice Imbert /
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Делегация РФ подает заявку на подтверждение своих полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил руководитель делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, согласно которой основные права членов делегаций в ассамблеи не подлежат никаким санкциям. ПАСЕ также официально пригласила делегацию России участвовать в июньской сессии.

"Весь день понедельника, до позднего вечера члены Парламентской ассамблеи Совета Европы были заложниками делегатов из Украины и Великобритании, которые внесли на рассмотрение 200 с лишним поправок для того, чтобы затянуть принятие резолюции, позволяющей российской делегации вернуться в ПАСЕ и принять участие в летней сессии", - написал Толстой на своей странице в Facebook.

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"Но кроме потраченного времени и нервов своих европейских коллег, они ничего так и не добились, поправки были отклонены: мы подаем заявку на подтверждение своих полномочий", - добавил вице-спикер Госдумы.
Толстой отметил, что докладчица по резолюции, пригласившей делегацию Россию к участию в июньской сессии ПАСЕ, Петра де Суттер проявила нечеловеческое терпение, объясняя свою позицию "по каждой из многочисленных, но абсолютно бессмысленных поправок украинской делегации".
"Уверен, что теперь, просидев много часов в зале из-за устроенного господином (Иэном) Лидделл-Грейнджером, (Олегом) Ляшко, (Алексеем) Гончаренко, (Владимиром) Арьевым и другими товарищами троллинга (а иначе это сложно назвать) участников старейшей и уважаемой организации, европейцы поняли, с кем имеют дело", - сказал российский парламентарий.
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02:59Украинская делегация в ПАСЕ будет добиваться санкций против российской
02:40Трамп не планирует встречаться с Ким Чен Ыном после саммита G20
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02:31Слуцкий не исключил опротестования новых полномочий делегации России в ПАСЕ
02:28Делегация России подает заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ
02:25В ПАСЕ рассказали об обсуждении резолюции о приглашении России
02:21Слуцкий: пригласив Россию, ПАСЕ заняла конструктивную позицию
02:16Белый дом рассказал, что Трамп и Путин планируют обсудить на саммите G20
02:14Пушков прокомментировал угрозы Киева покинуть ПАСЕ из-за возвращения России
02:13Трамп планирует встретиться с Си Цзиньпином на саммите G20
02:10Трамп встретится с Путиным на саммите G20
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