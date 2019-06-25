В ПАСЕ рассказали об обсуждении резолюции о приглашении России

СТРАСБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Докладчица по резолюции, пригласившей делегацию России к участию в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Петра де Суттер отметила, что при обсуждении ее доклада было много эмоций.

В ночь на вторник после почти девятичасового обсуждения ПАСЕ приняла резолюцию, в которой пригласила делегацию России и указала, что основные права делегаций в ассамблее не могут быть подвергнуты санкциям.

Комментируя журналистам по итогам голосования произошедшее, де Суттер сказала, что "было много эмоций".