В ПАСЕ рассказали об обсуждении резолюции о приглашении России

СТРАСБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Докладчица по резолюции, пригласившей делегацию России к участию в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Петра де Суттер отметила, что при обсуждении ее доклада было много эмоций.
В ночь на вторник после почти девятичасового обсуждения ПАСЕ приняла резолюцию, в которой пригласила делегацию России и указала, что основные права делегаций в ассамблее не могут быть подвергнуты санкциям.
Комментируя журналистам по итогам голосования произошедшее, де Суттер сказала, что "было много эмоций".
"Некоторые верят, что это неправильное решение, некоторые, что хорошее… как Совет Европы мы должны думать о будущем", - добавила она.