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РИА Новости

В ПАСЕ рассказали об обсуждении резолюции о приглашении России

02:25
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© Depositphotos / packshotШтаб-квартира Совета Европы в Страсбурге
Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге
© Depositphotos / packshot
СТРАСБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Докладчица по резолюции, пригласившей делегацию России к участию в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Петра де Суттер отметила, что при обсуждении ее доклада было много эмоций.
В ночь на вторник после почти девятичасового обсуждения ПАСЕ приняла резолюцию, в которой пригласила делегацию России и указала, что основные права делегаций в ассамблее не могут быть подвергнуты санкциям.
Комментируя журналистам по итогам голосования произошедшее, де Суттер сказала, что "было много эмоций".
"Некоторые верят, что это неправильное решение, некоторые, что хорошее… как Совет Европы мы должны думать о будущем", - добавила она.
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02:31Слуцкий не исключил опротестования новых полномочий делегации России в ПАСЕ
02:28Делегация России подает заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ
02:25В ПАСЕ рассказали об обсуждении резолюции о приглашении России
02:21Слуцкий: пригласив Россию, ПАСЕ заняла конструктивную позицию
02:16Белый дом рассказал, что Трамп и Путин планируют обсудить на саммите G20
02:14Пушков прокомментировал угрозы Киева покинуть ПАСЕ из-за возвращения России
02:13Трамп планирует встретиться с Си Цзиньпином на саммите G20
02:10Трамп встретится с Путиным на саммите G20
02:07В США рассказали о выгоде улучшения отношений России и Японии
02:00Основные права членов делегаций в ПАСЕ не подлежат санкциям
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