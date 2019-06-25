Слуцкий: пригласив Россию, ПАСЕ заняла конструктивную позицию

СТРАСБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы заняла конструктивную позицию и пошла по пути полной имплементации заявления комитета глав МИД о равноправии всех делегаций, сообщил РИА Новости по итогам голосования глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права членов делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям.

"Запрет на введение санкций на их право голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее - это, чего добивалась долгих четыре года российская сторона", - сказал Слуцкий.