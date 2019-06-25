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РИА Новости

Слуцкий: пригласив Россию, ПАСЕ заняла конструктивную позицию

02:21
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
СТРАСБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы заняла конструктивную позицию и пошла по пути полной имплементации заявления комитета глав МИД о равноправии всех делегаций, сообщил РИА Новости по итогам голосования глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права членов делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям.
"Запрет на введение санкций на их право голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее - это, чего добивалась долгих четыре года российская сторона", - сказал Слуцкий.
"Принятые изменения в регламент защищают фундаментальные права всех национальных делегаций, а не только открывают путь России в ПАСЕ, как это интерпретируют наши украинские коллеги", - добавил депутат.
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02:59Украинская делегация в ПАСЕ будет добиваться санкций против российской
02:40Трамп не планирует встречаться с Ким Чен Ыном после саммита G20
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02:31Слуцкий не исключил опротестования новых полномочий делегации России в ПАСЕ
02:28Делегация России подает заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ
02:25В ПАСЕ рассказали об обсуждении резолюции о приглашении России
02:21Слуцкий: пригласив Россию, ПАСЕ заняла конструктивную позицию
02:16Белый дом рассказал, что Трамп и Путин планируют обсудить на саммите G20
02:14Пушков прокомментировал угрозы Киева покинуть ПАСЕ из-за возвращения России
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02:10Трамп встретится с Путиным на саммите G20
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02:00Основные права членов делегаций в ПАСЕ не подлежат санкциям
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