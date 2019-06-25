Белый дом рассказал, что Трамп и Путин планируют обсудить на саммите G20

ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудит с президентом России Владимиром Путиным на полях осакского саммита G20 Иран, Украину, контроль над вооружениями и ряд других тем, заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"Президент ожидает встречи с президентом Путиным на G20. Это не официальный саммит, но, как ожидается, это будет разговор, преимущественно посвященный вопросам региональной безопасности, включая Иран, Украину, Сирию, Ближний Восток. Они также затронут вопросы контроля над вооружениями и улучшения двусторонних отношений", - сказал он.

Кроме того, чиновник выразил уверенность, что Трамп затронет тему "вмешательства" в американские выборы. "Венесуэла вполне может быть предметом обсуждения", - добавил он.

Чиновник отметил, что официальной повестки, равно как и даты и времени встречи, нет, и это всего лишь предполагаемый набор тем. При этом он подтвердил, что имя Владимира Путина входит в список встреч на саммите.